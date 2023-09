Universidad Católica paga, una vez más, las consecuencias del comportamiento de sus hinchas. Este miércoles se conoció que los Cruzados fueron sancionados tras los incidentes en el partido ante Ñublense y tendrán que jugar sin público.

El Tribunal de Disciplina determinó que los de la franja sean castigados con un partido a puertas cerradas, algo que no cayó bien. Desde la precordillera emitieron un comunicado donde, además de cuestionar a la entidad, avisaron que apelarán.

La queja de Universidad Católica por el castigo del Tribunal de Disciplina

Luego de conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina, en Universidad Católica emitieron un comunicado con su postura. El club dejó claro que no está conforme, apelará a la sanción y le dejaron una advertencia a sus hinchas.

Los Cruzados se quejaron, señalando que se les castiga “pese a haber acreditado ante dicho tribunal que Cruzados cumplió de manera sustancial con las medidas de seguridad concordadas con la autoridad y proceder en consecuencia la aplicación de la exención de responsabilidad contemplado en el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP”.

Eso no fue todo ya que Universidad Católica le pegó a los responsables. “Más allá de que discrepamos profundamente del criterio que mantiene el referido tribunal y que ha significado que una gran cantidad de partidos del fútbol chileno se jueguen sin público, causando un enorme daño a nuestra actividad, lamentamos especialmente que sea toda la hinchada quien deba pagar el actuar irresponsable e inadaptado de un grupo reducido de personas que se hacen llamar hinchas, pero que no nos representan en lo absoluto y a quienes no queremos entre nuestros seguidores”.

“En Cruzados preparamos siempre nuestros partidos cumpliendo con los plazos y exigencias que impone la autoridad y realizamos constantes esfuerzos por mejorar las medidas que garanticen el debido control y la seguridad de los asistentes, comprometiéndonos así con el desarrollo normal de nuestros partidos de local”, añadieron.

Finalmente Universidad Católica volvió a disparar contra la medida. “Lamentamos que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina no reconozca los esfuerzos que como institución hemos hecho para evitar este tipo de desmanes y sancionar a sus responsables, persistiendo en su premisa de aplicar una sanción general a todos los hinchas, no obstante resultar evidente que la responsabilidad recae en un grupo minoritario de personas que vienen decididos a causar daño y que aun con toda la colaboración policial con que contamos ese día no fue posible evitar”.

¿En qué partido cumplirá su castigo Universidad Católica?

Universidad Católica tendrá que cumplir su castigo de jugar una fecha sin público este fin de semana. Será en el duelo ante Magallanes donde los Cruzados tendrán que dejar a sus hinchas afuera por culpa de unos pocos. Así también podrán recibir a sus seguidores para el Clásico Universitario.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica enfrenta a Magallanes en la fecha 24 del Campeonato Nacional. Este domingo 24 de septiembre desde las 17:30 horas reciben al Manojito de Claveles en el estadio Santa Laura.