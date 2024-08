El entrenador de Universidad Católica entregó sus declaraciones tras la dura derrota ante los itálicos. “Son tres partidos sin vencer, esto no es normal”, afirmó.

Universidad Católica tuvo una tarde para el olvido en Rancagua al perder por 2-1 ante Audax Italiano. Pese a la importante distancia en la tabla entre ambos elencos, los cruzados fueron incapaces se sumar en El Teniente y se alejaron bastante de la cima.

Tiago Nunes, entrenador del cuadro precordillerano, entregó su análisis tras la derrota, asegurando a los medios que “sabíamos que ellos defienden muy bien. Los goles son meritorios, pero la forma que sucedieron es fuera de contexto”.

En ese sentido el DT cruzado lanzó un dardo contra el arbitraje de Manuel Vergara, afirmando que “el penal de Cristián Cuevas es interpretativo, pero nuestros cambios no surtieron efecto y jugamos más por el corazón que por la racionalidad”.

“Cada partido tiene su propia historia. Dependemos demasiado del funcionamiento y de las jugadas individuales. Son tres partidos sin vencer, esto no es normal y tenemos que entender que estamos pasando por tres semanas donde las cosas se salieron de control”, agregó el brasileño.

Apuntando a lo que será el próximo partido ante Huachipato, Nunes declaró que “vamos a ver como los jugadores se recuperan los próximos encuentros. No voy a dejar de poner a alguno porque no esté completamente recuperado, pero tenemos que evaluar para no perder opciones por lesión. Mañana veremos cómo está (César) Pinares en su abductor”.

“Creo que el jugador que está en Universidad Católica debería actuar normal en ese escenario bajo presión. Claro que siempre hay errores, pero debemos tener la cabeza fría y a partir de eso encontrar un equipo equilibrado”, concluyó el estratega cruzado.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo partido de la UC será ante Huachipato el domingo 25 de agosto a partir de las 17:30 horas en estadio todavía por confirmar. Los acereros vienen de vencer por 2-1 a Deportes Copiapó y machan en el puesto 12° con 21 puntos.

