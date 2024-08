Las explosivas declaraciones de Tiago Nunes en Universidad Católica siguen siendo tema, ya que el técnico fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP para explicar los dichos que emitió sobre el Campeonato Nacional y el arbitraje el pasado 8 de agosto. Por esto, no solo lo llamaron a él: también al gerente deportivo, Tati Buljubasich.

La citación para Nunes y Buljubasich, quien lo respaldó después en otra conferencia, tiene a todos indignados en San Carlos de Apoquindo. Es por esto que, en la presentación de Jader Gentil que se realizó este viernes 16 de agosto, la dirigencia de Cruzados alzó la voz.

Juan Tagle partió hablando. “No estamos de acuerdo con la denuncia, nos sorprendió de manera importante. Creo que hay una mala compresión de lo que hemos dicho. En el fútbol estamos todos sujetos a la crítica y me parece que a los árbitros también deberían estarlo”, dijo el presidente de Cruzados.

“Lo que sustenta la denuncia es un punto que levantó Tiago respecto a cómo se destacó una jugada en específico donde no se llamó al VAR (en el partido contra Ñublense). Lo que señalamos es que tiene que haber criterios conocidos y objetivos para las jugadas que destaca la Comisión Arbitral”, añadió.

Tiago Nunes y Tati Buljubasich fueron citados al Tribunal de Disciplina de la ANFP para el próximo 27 de agosto. Además, el DT de la UC tiene otra denuncia por el partido ante Everton | Photosport

“No corresponde que se presente una denuncia por eso para el DT y el gerente deportivo, nos parece algo inédito. Iremos a defender, con todas nuestras fuerzas, para que esa denuncia no tenga consecuencias y sea desestimada. Hay una crítica respetuosa a una decisión de la comisión”, sumó.

U. Católica y una nueva citación para Tiago Nunes

Tati Buljubasich siguió. “Parte de la denuncia dice que nosotros intentamos ‘coartar e inhabilitar mediáticamente a la comisión, presionándola indebidamente para que no se realicen aclaraciones técnicas’. Hicimos todos lo contrario: dijimos que ojalá salgan todas”, razonó el gerente deportivo.

“En ningún momento se pidió que no salga nada, ni se habló de mala fe. Solo se dijo que se haga de forma completa. Estamos tranquilos, iremos a hacer la defensa que corresponde ante el tribunal, me gustaría ir presencialmente para explicar todo. La intención fue que se hable más y no menos”, cerró.

Cabe destacar que esta citación a Tiago Nunes y Tati Buljubasich, ambos quienes deben comparecer el 27 de agosto, no es la única que debe responder la UC. Además, el DT debe presentarse una semana antes por la denuncia del árbitro José Cabero respecto a lo sucedido en el partido contra Everton.

