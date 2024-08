Buljubasich defiende con firmeza el fichaje de Jader Gentil en la UC: "No traicionamos a nadie"

José María Buljubasich fue a recibir a Jader Gentil, el sorpresivo último fichaje de la UC en el mercado invernal del fútbol chileno. El extremo y volante ofensivo brasileño de 21 años fue confirmado como incorporación de la Franja, que completaron cuatro cupos en esta pasada.

El gerente deportivo de Cruzados SADP defendió la contratación de Jader, quien echó pie atrás a su contratación en el Santa Clara de Portugal. Y ya fue oficializado como un jugador más del plantel de Universidad Católica que dirige su compatriota Tiago Nunes.

“Llega a préstamo por un año. Esa es la condición”, expuso el Tati sobre la cesión que firmaron para fichar al ex seleccionado Sub 20 de Brasil. Jader conoce a Nunes del paso del DT por las divisiones inferiores del Athletico Paranaense, club del Gentil que había saltado a la máxima categoría lusa.

El otrora arquero de la Franja explicó por qué el club cambió su postura respecto de no fichar un brasileño. “En un momento pensamos que podía ser así. Luego en la búsqueda no fue sencillo encontrar un jugador que cubriera las características de lo que estábamos buscando”, expuso Buljubasich.

Jadel Gentil posa con la indumentaria de la UC. (Foto: Cruzados).

“Surgió esta posibilidad, estuvimos a punto de no traer a nadie. Traer por traer no era la idea. Era tratar de sumar alguien que nos pudiera dar un salto de calidad, que mejorara el plantel que tenemos hoy”, agregó en la explicación el gerente deportivo.

Buljubasich le deja un mensaje a la prensa por el fichaje de Jader Gentil en la UC

El Tati Buljubasich también dejó un mensaje para la prensa una vez que se había confirmado el fichaje de Jader Gentil en la UC. “Más allá de lo que hayamos dicho, porque seamos sinceros… los periodistas dicen muchas cosas y después se retractan también”, se defendió.

“Casi nadie de los que vivimos en el fútbol resiste un archivo. No haría tanto problema porque dijimos una cosa e hicimos otra. Además, no le faltamos el respeto a nadie, no traicionamos a nadie ni hicimos nada raro. Dijimos lo que creíamos que podía pasar”, expuso Buljubasich.

La gráfica de anuncio de Jader Gentil como refuerzo de la Católica. (Foto: Cruzados SADP).

Prosiguió con su explicación. “El mercado, las situaciones y lo que pasó nos llevó a tomar esta decisión. Estamos contentos con Jader, es un jugador joven. Estuvo un año en Atlético Nacional, fuera de Brasil. En ese sentido ya pasó una parte de adaptación al jugar fuera de Brasil, que es un poco lo que habíamos pensado con Tiago, que ya había estado en Perú”, manifestó Buljubasich. Nunes había pasado por la dirección técnica de Sporting Cristal en el fútbol peruano.

“Estuvimos hasta el límite, lo terminamos de inscribir ayer. Creemos que hemos dado el salto de calidad. Eso lo vamos a confirmar al final del torneo, cuando el equipo tenga todas sus piezas. Ahí vamos a confirmar la posibilidad de ver cuánto fue el salto de calidad que le dimos al equipo, pero creo que sí, que lo hicimos. Lo vamos a inscribir normalmente a Jader”, dijo también el Tati.

En este mercado de fichajes, Universidad Católica aseguró el retorno del defensor zurdo Valber Huerta, quien le puso fin a su estadía en el Toluca de México. También el fichaje del argentino Fernando Zuqui, quien arribó desde Estudiantes de La Plata. Otro fichaje sorpresivo, además del de Jader, fue el de Francisco Arancibia. Esas fueron las cuatro incorporaciones de la UC para afrontar la segunda parte de la campaña, aunque también se fueron Lucas Menossi y Alexander Aravena.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica marcha en el 3° lugar del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 18 partidos. Viene de empatar frente a Palestino y afina algunos detalles para visitar a Everton de Viña del Mar.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!