Universidad Católica confirmó a su tercer refuerzo en el mercado de pases de invierno. Después de las llegadas de Valber Huerta y Fernando Zuqui, los cruzados oficializaron el fichaje de Francisco Arancibia. El delantero viene de jugar el primer semestre en Cobreloa.

La noticia ya había sido confirmada por Tiago Nunes hace una jornada, ya que el extremo ya estaba entrenando en San Carlos de Apoquindo. Pero ahora es oficial: “Le damos la bienvenida a Francisco Arancibia, nuestro nuevo refuerzo del 2024”, publicó la UC en redes sociales.

“Me llamaron de que había una opción de venir a Católica, que estaban interesados en mí… Me puse muy feliz y orgulloso de que un club tan grande se fije en mí”, contó, por su lado, el jugador. Su presentación ante los medios será este mismo viernes cerca del mediodía.

“Tuve mi primer entrenamiento, me sentí muy cómodo, los compañeros me recibieron muy bien. Se nota que es un lindo grupo. Con la historia que tiene Católica, cualquier jugador querría estar acá, me siento privilegiado y con muchas ansias de jugar”, agregó.

Por qué Universidad Católica se fijó en Francisco Arancibia

Los hinchas de Universidad Católica no están del todo convencidos con el fichaje de Francisco Arancibia, quien capturó el ojo de Tiago Nunes. El entrenador explicó la incorporación en conferencia de prensa.

“Es cada día más difícil encontrar jugadores con sus características en el uno contra uno, son extremos clásicos que enfrentan al lateral, al central, que terminan las jugadas en el área… Es difícil encontrar jugadores que aporten más llegadas ofensivas. Y es más difícil encontrar a un futbolista con ritmo de juego, que conozca el torneo, que tenga una adaptación fácil al contexto donde estaremos y aparte que tenga experiencia de pasar por equipos grandes”, dijo.

Además, descartó algún arreglo porque el representante del jugador fue intermediario para el que DT llegara la UC. “No acepto, pero entiendo que hay gente que habla y que no me conoce, que no ha estado pendiente de mi recorrido y por dónde he pasado”, dijo.

“No veo problemas de que el representante del jugador sea A, B o C, porque nos estamos olvidando del jugador y hablando más del tema comercial. Es más importante para mí el jugador porque ¿cuántos de sus características pueden venir hoy?”, agregó.

