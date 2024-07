Tiago Nunes defiende el fichaje de Francisco Arancibia: "¿Por qué no un chileno?"

Universidad Católica está a detalles de presentar a Francisco Arancibia como su tercer refuerzo del mercado. El delantero, quien parece no convencer a los hinchas cruzados en redes sociales, ya está entrenando en San Carlos de Apoquindo y ahora recibió la defensa de Tiago Nunes.

El DT de Católica explicó por qué se fijó en el extremo que jugó en Cobreloa durante el primer semestre. “Aún no ha sido anunciado el jugador, me parece que faltan algunos detalles para que firme el contrato. Su llegada es por un motivo, en mi opinión, muy simple”, partió diciendo.

“Es cada día más difícil encontrar jugadores con sus características en el uno contra uno, son extremos clásicos que enfrentan al lateral, al central, que terminan las jugadas en el área… Es difícil encontrar jugadores que aporten más llegadas ofensivas. Y es más difícil encontrar a un futbolista con ritmo de juego, que conozca el torneo, que tenga una adaptación fácil al contexto donde estaremos y aparte que tenga experiencia de pasar por equipos grandes”, dijo.

Arancibia ya estuvo en Universidad de Chile. “Valoro eso, porque muchas veces cuando la experiencia no es buena (en un grande), se suma bastante. Cuando la experiencia es positiva, todo es lindo. Pero cuando no, es momento de aprendizaje, y estamos trayendo un jugador con un grado de madurez bastante alto y que va a tomar esto como la oportunidad de su vida”, continuó.

Francisco Arancibia está a detalles de ser presentado en Universidad Católica | Photosport

Tiago Nunes y la llegada de Francisco Arancibia a la UC: “En Chile no llegan extranjeros que peleen títulos”

Una de las preguntas que recibió Tiago Nunes en conferencia de prensa es qué le diría al hincha por traer a un jugador de Cobreloa, equipo que está cerca de la zona de descenso del Campeonato Nacional. El DT de Universidad Católica hizo una interesante reflexión sobre esa mirada.

“Veo que siempre traemos extranjeros que pelean por el 15° o 16° puesto en los torneos donde están. Nunca veo equipos chilenos que traigan a un titular de River, Boca, Flamengo o Sao Paulo; traemos jugadores de otras ligas que al final no pelean por títulos. ¿Por qué no darle la oportunidad a un chileno?”, dijo.

“No es un jugador de 35 años, tiene 27 años, está en su plenitud física y emocional para aportar. Después, si al jugador le va bien o no, me hago cargo. Le digo al hincha que hay miles de ejemplos de jugadores que estuvieron en equipos no tan reconocidos y que luego explotaron en otros”, sumó.

“Entiendo que el hincha ve el nombre y la camiseta antes de ver al jugador. Necesitamos gente honesta que llegue y trabaje, que pelee por el puesto, que pelee por la competencia, porque si al final de temporada estamos arriba, nadie se acordará que salió de Cobreloa en un momento difícil”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.