Tiago Nunes fue confirmado como nuevo director técnico de la UC. El brasileño de 44 años ya aterrizó en Chile para firmar su contrato y hacerse cargo del plantel estelar de los Cruzados. Es decir, frente a Unión La Calera llegará a su fin el interinato de Rodrigo Valenzuela.

El DT nacido en Santa María llevaba algún tiempo fuera de Brasil antes de su breve paso por Botafogo. Dirigió durante 11 meses al Sporting Cristal de Perú. “Gracias por tu enorme interés en venir. Vamos con todo para volver a los éxitos deportivos”, escribió Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP, para darle la bienvenida al flamante entrenador de Universidad Católica.

Aunque el gran éxito de su carrera lo tuvo en Athletico Paranaense, donde llegó como técnico de emergencia. Fue interino y, luego de conseguir algunos objetivos, pasó a ser el titular. Ganó cinco títulos con el Furaçao, incluida la Copa Sudamericana 2018 y la Copa de Brasil del año siguiente.

“Nunca pasó esto por mi mente. Yo estaba trabajando en Veranópolis. Jugamos el campeonato estadual. Fui invitado para trabajar al equipo sub 19. En seis meses estaba en el Sub 23. Y en seis meses estaba en primera. Aunque tuviera 20 años de trayectoria, cuando llegué a Athletico las cosas fueron muy rápidas. No lo esperaba”, explicó Nunes en una entrevista con La Pizarra del DT.

Agregó que “creamos una sinergia, una cosa grandísima. Diría que después de tanto tiempo no hay una explicación para eso. Hubo otros entrenadores que contribuyeron a este proyecto. Y también grandes jugadores. Raphael Veiga, Nikao, Pablo, Santos, Thiago Heleno, que tenían calidad y mucha experiencia. Termina el año campeón de la sudamericana, pero nuestro primer objetivo era no descender”. Un panorama que revirtió rotundamente.

Tiago Nunes es nuevo DT de la UC: el detalle de su gran etapa en Athletico Paranaense

Tiago Nunes fue el escogido para tomar el mando del plantel estelar de la UC. Tiene como caso muy exitoso su ciclo en el Athletico Paranaense. “Cuando llegué al equipo principal era el 19° de la tabla. Todos con mucho miedo de descender a la segunda. El primer paso fue salir de la zona de descenso”, apuntó en esta entrevista que concedió hace tres años.

“Después, un juego a la vez. Algunos partidos yo ponía equipo que no era el titular, como contra Peñarol, porque pensábamos en el torneo brasileño. Por increíble que parezca, la conquista de la Sudamericana no fue tan planeado. Este equipo de Athletico Paranaense jugaba bien transiciones, ataque organizado y se adaptaba muy bien a los adversarios. Y eso lleva mucho tiempo para construirse”, detalló Nunes.

Prosiguió con su intervención. “Empezamos una forma propositiva y los rivales otras veces impusieron otros tipos de juego y hubo que adaptarse. La construcción fue juego a juego. Todos los entrenadores buscan el fútbol total, que es esto: jugar bien la transición. el ataque organizado. El gol cambia la estrategia. Debes tener herramientas para eso, jugadores atlética y mentalmente fuertes para hacer el juego que estamos pidiendo”, afirmó. Un barniz de lo que encontrará la plantilla de la Franja con su nuevo estratego.

“El primer paso fue enfocarse en salir del final de la tabla. Había un grupo con grandes jugadores. En aquel momento, nosotros no sabíamos que teníamos un plantel tan calificado. Creíamos que al salir del fondo, las cosas podrían mejorar con la gran cualidad que tiene Athletico en el factor local. Tenemos una hinchada increíble, siempre fuimos muy fuertes en casa”, sentenció. Y valoró mucho a Paulo César Autuori, Eduardo Batista y Fernando Diniz, DT del Fluminense campeón de la Libertadores 2022.

