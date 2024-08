El técnico brasileño de Católica acusó a la prensa por el sentido que le dieron a sus dichos hace una semana. "Si alguien no interpretó, no puedo hacer nada", afirmó.

Después de todo el revuelo que causaron sus ácidas críticas hacia la ANFP y los árbitros hace una semana, Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, tomó una particular postura para defenderse de aquellos que lo tildaron de “llorón” por esos dichos.

Fue en la conferencia de prensa previa al encuentro que sostendrán ante Audax Italiano en Rancagua, donde al preguntarle por el revuelo que causaron sus comentarios, prefirió resguardarse y apuntar hacia la prensa por “malinterpretar” aquellos dichos.

“Cuando hablo de un tema, intento ser lo más claro posible, pero después la interpretación no pertenece a mí. La intención siempre fue positiva, pensando principalmente en el bienestar del club, de mis jugadores y principalmente para que el fútbol sea tratado de la forma que creo debe ser tratado en cualquier parte del mundo”, afirma Nunes.

En esa línea, el técnico de la UC agrega que “dentro de todo lo que hablé, intenté explicar de forma clara lo que quería, pero para mí ya es parte del pasado y dejé mi posición bastante clara y ahora tengo que enfocarme en la parte deportiva y valorar el trabajo que estamos haciendo”.

“Lamentablemente, si alguien no interpretó de la manera que sería ideal las palabras que mencioné, no puedo hacer nada. Yo hablo para nuestros hinchas, para la gente que tenga la intención de debatir conceptos”, finalizó sus dichos el técnico de Católica.

¿Cuáles fueron los dichos de Nunes contra la ANFP?

Antes del duelo donde empataron con Everton, en Viña del Mar, el estratega brasileño montó en cólera ante los micrófonos y afirmó que “me preocupan algunas cosas que han sucedido y el futuro camino que toma el torneo que estamos disputando“.

“Comparando los rivales que están metidos arriba, hay una diferencia de criterio, trato y falta de respeto con esta institución. Hablo por mí, no sé cuál es la posición de la directiva (…) por como nos trataron en la última semana, me preocupa que el torneo no se resuelva en la cancha“, añadió Tiago Nunes.

