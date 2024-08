Tiago Nunes incendia todo por el trato a la UC: "Me preocupa que el torneo no se resuelva en la cancha"

Tiago Nunes pidió la palabra en la sala de prensa que la UC tiene en el complejo Raimundo Tupper. Antes de recibir alguna pregunta, el DT brasileño hizo una intervención en la que repasó los meses de estadía en el fútbol chileno. Y sembró dudas en torno a la legitimidad de la competencia.

El entrenador de Universidad Católica se tomó varios minutos para reprochar lo ocurrido durante la última semana cruzada. Incluida la suspensión que afrontó ante Palestino: Nunes no pudo dirigir frente a los árabes a raíz de un atraso que fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

También el triunfo ante Ñublense envuelto en tanta polémica por las manos dentro del área. “Pedí hablar un poco antes de la conferencia y compartir algunas sensaciones: primero pido disculpas. La idea mía no es contestar nada respecto de refuerzo, del partido. Es más compartir algunas situaciones preocupantes”, introdujo el ex adiestrador de Athletico Paranaense.

Tiago Nunes no aguantó más. (Jorge Loyola/Photosport).

“Llegué acá hace poco más de cuatro meses, creo haber sido respetuoso con todas las personas. No recuerdo haber faltado respeto a alguien de los medios o el fútbol chileno. Ser respetuoso es parte de mis valores personales. Después, me siento acá como un invitado y me siento muy cómodo, contento en este país. He sido recibido muy bien por todos”, prosiguió Nunes.

Agregó que “me gusta el fútbol chileno, las cosas cómo han sucedido. Me gusta el club, me siento contento de estar acá. Pero al mismo tiempo me preocupan algunas cosas que han sucedido y el futuro camino que toma el torneo que estamos disputando”. Por el momento, la élite del fútbol chileno ha disputado 18 jornadas. Los Cruzados marchan en el tercer puesto.

Tiago Nunes explota y siente que le cargan la mano a la UC

Tiago Nunes profundizó sobre esta opinión sobre el trato que se le da a la UC en cuanto a lo mediático. Y también en lo netamente de la cancha. “Sucedieron algunas situaciones durante la última semana que me dejaron bastante preocupado. Primero que todo, el ruido que se generó después del partido contra Ñublense”, expuso.

“La forma cómo fue tratado nuestro resultado, la victoria. Cómo se salió a hablar principalmente del criterio adoptado por los árbitros para cobrar un penal a nuestro favor y no uno a favor de Ñublense. Como sigo el fútbol chileno hace cuatro meses, no vi un ruido tan grande en otras situaciones durante el torneo como fue este criterio de los árbitros”, añadió el estratego que llegó para reemplazar al destituido Nicolás Núñez.

“Vi gente saliendo con el libreto en la mano apuntando la mano. Vi la gente responsable del VAR declarar en forma pública y manifestar que los árbitros se equivocaron y no cobraron penal. Me gustaría saber si esto se adopta siempre. Hay situaciones con el VAR todos los partidos: expulsiones, goles o penales cobrados y no cobrados. No recuerdo otros momentos que se hable de forma tan contundente. Eso me pareció bastante raro”, aseguró Tiago Nunes.

Una protesta que no quedó ahí. “Haber sido suspendido por un supuesto retraso al regresar del entretiempo. En el fútbol, normalmente me porto bien en los partidos e intento respetar a los árbitros. La forma en que se condujo me pareció raro en una semana tan importante, en el partido contra Palestino, donde jugamos el liderato de la competencia. Me pareció bastante coincidencia con el ruido de la semana y ser suspendido de esa forma”, dijo Tiago Nunes.

“Solicité al club los informes de todos los partidos para ver cuántos entrenadores serán suspendidos por el mismo tema o criterio. Y no menos importante, que me preocupa bastante por el andamiaje del torneo: nos programaron partidos en el momento más importante del torneo entre los días 25, 28 y 31 de agosto“. El fixture también fue motivo del alegato.

Nunes alega por la programación de la Católica en las fechas venideras

Otro punto que tocó fue el calendario cruzado. “Tenemos tres partidos, un criterio diferente de otros equipos que pelean arriba en la tabla. Antes de que salieran las fechas determinadas, nuestra directiva solicitó a los responsables el cuidado para dejar tiempo hábil de recuperación entre un partido y otro. El 25 jugamos contra Huachipato, un domingo”, relató Tiago Nunes.

“Todos sabemos que de local normalmente jugamos el sábado. Es difícil la logística, el miércoles 28 es contra Cobresal en la altitud. Jugamos el miércoles a las 6 de la tarde. Más allá de eso, nos imposibilita de regresar en vuelo chárter, el mismo criterio que otros equipos utilizaron ahí”, expuso. Uno de los clubes que lo hizo fue Universidad de Chile tras el empate 3-3 en El Cobre.

Hubo más. “Más allá de esto, tenemos un partido de local contra Iquique el día sábado. Prácticamente dos días después. Es una semana donde se determina bastante del torneo. Comparando los rivales que están metidos arriba, hay una diferencia de criterio, trato y falta de respeto con esta institución. Hablo por mí, no sé cuál es la posición de la directiva”, aseveró Nunes.

“Me preocupa que nuestro torneo, serio hasta el momento, muy ordenado, con buenos equipos y que se pelea punto a punto hasta el final, sea tratado como la última semana. Como nosotros fuimos tratados la última semana. Me preocupa que el torneo no se resuelva en la cancha y sí por los criterios técnicos, tácticos, físicos y emocionales de los grandes protagonistas y estrellas: los jugadores”, dijo también el DT de la Franja.

El mensaje a los hinchas cruzados de Tiago Nunes

Fue muy elocuente. Invitó a asumir una postura de que pueden ser perjudicados. “Quiero hablar esto principalmente a nuestros hinchas: sepan que tenemos que estar alertas. Que no piensen que llegué acá en paracaídas sin trabajar antes en el fútbol. Se cómo funcionan las cosas, sé bien cómo funciona el fútbol. Y no podemos tratar este torneo como si fuera de dos equipos”, afirmó.

“Tiene que ser uno legítimo, ordenado y que gane el equipo que merece ganar en la cancha. Y no por detalles importantes que cambian el rumbo del torneo. Las coincidencias de esta semana, no tener al DT cerca de sus jugadores en un partido tan importante, me preocupó. Y me preocupa para el futuro”, dijo Nunes, ya cerca del término.

La catarsis la terminó con una petición. “Quiero disculparme por la forma del discurso, pero creo que es importante hablar de esto. De lo deportivo no hablaré. Perdón. Si quieren preguntar eso estoy a disposición”, cerró.

