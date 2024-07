Para el Comandante hubo dos acciones similares que tuvieron sanciones diferentes. ¡Y no escondió su molestia con el juez Juan Lara!

Mario Salas cree que Ñublense no debió haber quedado con las manos vacías ante la UC en la 17° fecha del Campeonato Nacional 2024. El Comandante no sólo estima que los Diablos Rojos hicieron méritos suficientes como para rescatar algún punto del partido.

También piensa que hubo una injusticia en el estadio Nelson Oyarzún Arenas. Sobre todo por dos jugadas que para él fueron similares. Pero que el árbitro del partido, Juan Lara, evaluó de diferente manera. Una fue la mano de Jovany Campusano que le permitió a Fernando Zampedri anotar el 2-1 definitivo.

Minutos antes de esa conquista del Toro, quien quedó a cuatro goles de Rodrigo Barrera, el artillero histórico de los Cruzados, hubo otra mano dentro del área. Fue de Aaron Astudillo. Pero no derivó en una falta penal a favor del cuadro chillanejo, que igualó el compromiso mediante Bayron Oyarzo.

“Ñublense no mereció perder. En base a eso, sí me siento perjudicado por la acción del árbitro. Evidentemente que hay una mano que no cobra teniendo el VAR. Y otra que sí cobra cuando el VAR lo llama”, expuso Salas una vez consumada la derrota.

Una jugada que Tiago Nunes dejó en manos de la prensa y los analistas. Pero que el Comandante reclamó. “De repente hay una disparidad de criterios increíble dentro del mismo partido”, aseguró el estratego, quien fue bicampeón del fútbol chileno con la Universidad Católica.

Mario Salas piensa que Ñublense debió sumar al menos un punto contra la UC. Y quedó con un sabor de boca muy amargo. Además, con un integrante menos de su cuerpo técnico. El juez le mostró tarjeta roja a Marcelo Rosemblat, el preparador físico del equipo, por los reclamos al final.

Una sensación que habrá que digerir y afrontar de la mejor manera el siguiente escollo en el Campeonato Nacional 2024. “A lo mejor el árbitro me dará una razón clara, pero evidentemente veo que hay una mano dentro del área de Católica. Y significaba el 2-1 nuestro”, planteó el Comandante.

“No busco excusas, hablo de merecimientos y Ñublense no mereció perder”, cerró Mario Salas, que de todas formas sabe que hay revanchas rápido en el fútbol. Más en un momento de la temporada como este, el inicio de la segunda rueda.

Para la jornada 18, Ñublense debe visitar a un equipo que bajó a la Universidad de Chile y que lucha en la parte baja de la tabla de posiciones: las referencias son para Audax Italiano. Aquel duelo se disputará en un estadio por confirmar el domingo 4 de agosto a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental (-4 GMT).

Así va Ñublense en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Ñublense marcha en la 10° posición del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 17 fechas disputadas.

