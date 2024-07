Universidad Católica venció a Ñublense y se afirmó en la parte alta del Campeonato Nacional, más aún con la derrota de Universidad de Chile más tarde. Los cruzados, que empataban 1-1 en el final, encontraron el triunfo con un penal de Fernando Zampedri a los 90’+10.

El árbitro Juan Lara pitó la pena máxima después de revisar una mano de Jovanny Campusano. En Católica hubo euforia total. En Ñublense, por otro lado, se desató la rabia: antes, acusan, hubo una jugada similar que no fue cobrada a su favor. ¿Injusticia? Tiago Nunes contestó.

“Tuvimos la suerte del penal, donde el balón toca la mano del jugador de Ñublense. Esto acompaña a los buenos equipos, a los que pelean el título. Le pasa a los equipos que tienen las ganas. La celebración es un poco de todo, de estar contento con el equipo, pero también con autocrítica”, dijo.

“Yo he perdido y ganado partidos de diversas formas, y si hay algo que no existe en el fútbol es la justicia. Si ganamos el partido es porque hemos hecho algo para ganarlo o nuestro rival no ha hecho suficiente. Evalúen de afuera si es injusto o no, yo me voy feliz con tres puntos en la billetera”, agregó.

Tiago Nunes: “Para Católica, ganar es normal”

“La celebración al final tiene un tono de euforia, porque hemos hecho un primer tiempo muy bueno. Desde mi punto de vista, creo que pocas veces de visita hemos tenido un primer tiempo donde tuvimos tanto el balón, nos acercamos para jugar, intentamos asociarnos…”, contó Tiago Nunes.

“El segundo tiempo me dejó bastante preocupado porque regalamos el balón, no tuvimos el mismo ímpetu de mantener la tenencia, generamos pocas líneas de pases y cuando se sufre el empate, una transición donde el balón estaba en nuestros pies, en una cancha tan dura, tan difícil, contra un equipo que es difícil de defender y un gran entrenador… Ganamos por el corazón”, agregó.

A pesar de los festejos, el entrenador hizo un alcance: “Pero me gustaría decir que ganar para Católica es normal. Estamos contentos por cómo ganamos y celebramos, pero pasados unos minutos sabemos que ganar es normal. Ya bajamos el perfil, sabemos qué hacer. Me quedo con la sabiduría que para el próximo partido hay cosas que hacer y que tenemos que seguir así”, contó.

