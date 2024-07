El DT brasileño de la UC defendió la contratación del extremo zurdo de Cobreloa. "Es gente que habla y no me conoce ni sabe dónde pasé", dijo sobre esta relación entre el agente que lo trajo a Chile y el fichaje de Arancibia.

Tiago Nunes puso el pecho por el fichaje de Francisco Arancibia en la UC, aunque el rápido extremo zurdo todavía no es oficializado como refuerzo. De todas maneras, ya apareció en las redes a raíz de que varios hinchas Cruzados lo detectaron en una fotografía.

Daniel González subió una imagen a su cuenta de Instagram donde se veía junto a Alfonso Parot. Y de fondo, bien lejos, relucía el pelo de Arancibia, quien se sumó a Universidad Católica a cambio de 50 mil dólares. El jugador llegó desde Cobreloa y levantó muchas dudas en torno a su arribo.

Sobre todo porque ficha justo después de la salida de Alexander Aravena rumbo a Gremio. Aunque la necesidad de un puntero izquierdo se hizo más urgente con la lesión de Jorge Ortiz que lo sacará de las alternativas al menos por dos meses. Parte de las suspicacias que surgieron fue por el nombre de José Hevia.

El agente asesora al Pollo Arancibia. Y fue intermediario para la contratación de Nunes como DT de la Franja. Por eso mismo, la ligazón se hizo, aunque no directamente ni dar nombres. La periodista Rocío Ayala le consultó por ese manto de dudas que se generó por eso.

“Entiendo, no acepto. Pero entiendo que hay gente que habla y no me conoce, que no ha estado pendiente de mi recorrido y por dónde he pasado. Qué puedo decir. Hay un proceso muy transparente y muy claro”, expuso Tiago Nunes ante la pregunta de la comunicadora de ADN Deportes.

Agregó que “no veo problemas de que el representante del jugador sea A, B o C, porque nos estamos olvidando del jugador y hablando más del tema comercial. Es más importante para mí el jugador porque ¿cuántos de sus características pueden venir hoy?”. Una pregunta retórica que graficó su sentir.

Tiago Nunes echa a la basura las suspicacias por el fichaje de Francisco Arancibia en la UC

Tiago Nunes fue enfático en echar por tierra que haya alguna duda por Francisco Arancibia y su llegada a la UC. “Es un jugador que se puede potenciar, que se puede hacer un jugador con un nivel más alto”, dijo del rapidísimo extremo surgido de las inferiores de O’Higgins.

El margen de crecimiento, al menos por su edad, lo tiene: 27 años, aunque el 12 de noviembre serán 28. “Es para que pueda darnos una respuesta deportiva”, explicó Nunes, quien tiene mucha confianza en las condiciones que tiene Arancibia en su repertorio.

Sobre todo su velocidad y destreza en el uno contra uno, los dos atributos que destacó el DT brasileño. “Por eso lo trajimos y por eso confío que estamos haciendo una buena contratación”, sentenció Nunes. Por estos días, la UC prepara una complicada visita.

Debe ir a Chillán para medirse a Ñublense en la 17° fecha del Campeonato Nacional 2024. Aquel partido se jugará el domingo 28 de julio en el estadio Nelson Oyarzún Arenas a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental. (-4 GMT).

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica se ubica en el 3° lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 16 fechas.

