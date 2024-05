Tiago Nunes está cumpliendo una labor excepcional como entrenador de Universidad Católica. Tomó al equipo hundido y ahora está a cuatro puntos de la cima, tras vencer a Universidad de Chile por 2-1.

Un triunfo que lo dejó de buen humor, lo que se vio reflejado en vivo en la transmisión de TNT Sports. Esto porque al llegar al set montado en el Estadio Nacional saludó a todos los panelistas, donde recibió las felicitaciones de Johnny Herrera.

“Parabens”, señaló el ex meta de la U para felicitar al estratega de la UC. Nunes aprovechó la ocasión para subir al columpio a Johnny. “Sé que tú está un poquito molestó”, le dijo ante la risa de todo el panel.

“Tranquilo papá, tranquilo”, le respondió Herrera con una sonrisa que se le borró rápidamente de la cara cuando se sentó el entrenador de la Católica en su puesto. “Me iré en Uber después”, siguió con el humor.

Johnny con la cara larga tras la talla de Tiago Nunes

Nunes se calienta con Herrera

Luego empezaron a mostrar las imágenes del partido y hubo algunas discusiones entre Tiago Nunes y Johnny Herrera.

Primero porque el ex meta de los azules criticó una actitud de Thomas Gillier. “Hizo más tiempo que…”, dijo el ex portero del Bulla. Tiago respondió de inmediato: “Tú sabes de esto, en un partido como este qué quieres, que juegue rápido, ja, ja”.

Cuando se calentó el brasileño fue luego del gol repetido de Zampedri. Herrera dice “un poquito responsabilidad del arquero” y Nunes saltó a defender a su goleador. “No, por favor. No, no, no. No le quite mérito a Fernando, por favor”, manifestó bien serio.

Preparé el equipo para jugar el primer tiempo y salió bien. Feliz por ser testigo de una victoria y un gol como el de Fernando, que será histórico para el fútbol chileno. Ojalá pueda pelear por el Premio Puskas.