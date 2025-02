Fernando Zampedri ya está listo para recibir su llamado a la selección chilena. Este miércoles el Toro recibió la nacionalización y es oficialmente uno más de nuestros compatriotas.

Luego de esperarlo por semanas, durante horas de esta mañana el delantero fue notificado de que su carta ya estaba aprobada. Con esto, pasa a ser un chileno y, además de liberar un cupo en Universidad Católica, se le abren opciones de llegar a la Roja.

Pero mientras Ricardo Gareca toma una decisión, el artillero analiza lo que han sido sus cinco años en nuestro país. De hecho, sorprendió al contar las cosas que más le han gustado, hasta con algunos tragos de por medio.

Fernando Zampedri y lo que más le ha gustado de Chile

Fernando Zampedri ya es un chileno más y está listo para un año que será más que especial. El Toro espera tener una oportunidad en la selección chilena, pero mientras eso no ocurra, se preocupa de disfrutar de las cosas que le entrega nuestro país.

Fernando Zampedri recibió la nacionalización chilena. Foto: U. Católica.

Este miércoles en su primera conferencia de prensa como compatriota, el delantero habló de lo que más le ha gustado de Chile, sorprendiendo con sus declaraciones. “La comida nos gustó mucho“, comenzó señalando.

Pero luego reveló que la forma en la que hablamos los chilenos es algo que lo ha maravillado. “Las palabras chilenas en el vestuario se utilizan y las utilizo mucho en tono de broma“.

Aunque más tarde se sinceró con algo que a veces se critica mucho desde algunos sectores políticos. “Verdaderamente lo que nos gustó del país, como familia, como encaran a llevar a cabo con los hijos, la escolaridad, la seguridad que hay en este país. Eso nos llevó a tomar la decisión de quedarnos y tener una larga estadía en el país”.

Fernando Zampedri no se quedó ahí y, ya más en tono de broma, reveló que incluso hay dos tragos que le han encantado. “Yo creo que más mote con huesillo, la piscola la he probado, es dulce y rica. Está ganando en este momento. También he bailado cueca“, sentenció entre risas.

Más allá de los chistes, lo cierto es que en la conferencia de prensa se vio al delantero más que feliz. No es menor, ya que hace tiempo buscaba que esto ocurriera y por fin tiene la carta de nacionalización en sus manos para seguir adelante con sus proyectos.

Fernando Zampedri ya es chileno y ahora sólo se enfoca en seguir rompiendo redes como lo ha hecho en estos cinco años en el país. El Toro le da una mano a Universidad Católica liberando un cupo de extranjero y la selección chilena lo mira atento pensando en las Eliminatorias Sudamericanas en marzo.

¿Cómo le ha ido a Fernando Zampedri en el fútbol chileno?

Fernando Zampedri espera un llamado de la Roja tras haber disputado 197 partidos oficiales con Universidad Católica en el fútbol chileno. En ellos ha anotado 121 goles, ha aportado con 8 asistencias y alcanza los 16.919 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de saber si Fernando Zampedri estará o no, la selección chilena prepara su retorno a las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja vuelve a la acción el próximo 20 de marzo desde las 20:00 horas cuando visite a Paraguay.