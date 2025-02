Fernando Zampedri recibió la oficialización desde el Gobierno que es ciudadano chileno, luego de llevar más de cinco años en Chile. Período en el que se transformó en pentagoleador del fútbol nacional.

Por lo mismo es que para los partidos de eliminatorias ante Paraguay y Ecuador, que se jugarán el 20 y 25 de marzo, respectivamente, podrá ser convocado por Ricardo Gareca para jugar por la Roja

El entrenador ya señaló que desea convocarlo a Juan Pinto Durán. “Zampedri es un jugador histórico, ha salido goleador continuamente del campeonato y juega en uno de los grandes de Chile”, sostuvo el Tigre hace pocos días.

Añadió, a raíz de eso, que “tiene las posibilidades concretas de poder llegar a estar en la selección”, considerando que su experiencia puede ser vital para llegar al Mundial y que lo más seguro es que sea convocado.

Zampedri seguramente estará en las eliminatorias

El pedido de Pato Yáñez por Fernando Zampedri

Hace pocos días, Patricio Yáñez aseguró en Radio Agricultura que se trata de un delantero que no puede quedar fuera debido a la falta de delanteros que hay en la selección chilena.

“Es un jugador que perfectamente hoy en día debiera estar en La Roja ante la escasez que tenemos, porque recurrimos a todo. Hay que recurrir a todo. No tenemos nada y queremos tenerlo todo”, manifestó el es mundialista de España 82.

Agrega que es vital poder contar con un pepero en los metros finales de la cancha. “No tenemos gol, no aparece ninguno con la capacidad goleadora, no tenemos ningún jugador”, confesó.

El llamado será correcto, luego habrá que evaluar el desempeño del Toro con la camiseta de Chile. “Después que rinda y lo haga bien es otro tema, pero sí le daría la oportunidad”, sostuvo.

