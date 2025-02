ver también ¿Se suma Fernando Zampedri? Los números de todos los 9 de Ricardo Gareca en Chile

La selección chilena ha sumado este miércoles a una nueva carta para su ataque. Fernando Zampedri recibió la nacionalización y está listo para recibir el llamado de Ricardo Gareca en la Roja.

El Toro se ha cansado de romper redes en nuestro país y ahora, con la carta lista, ruega por una chance en las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, en su primer día como chileno, le mandó un mensaje al Tigre para que sepa que quiere ser parte de su proceso.

Fernando Zampedri le manda un claro recado a Ricardo Gareca en Chile

Fernando Zampedri no da más de alegría luego de conseguir su nacionalización como chileno. “Es un día muy especial para mí y mi familia. Ya somos parte de este país y nos pone contentos, felices de recibir la noticia. A partir de hoy ya tengo los papeles al día, después del entrenamiento me comentaron que ya se hizo saber en todos lados y me puso muy contento. Lo estaba esperando con muchas ganas“, dijo en conferencia de prensa.

Pero tras ello, el delantero de Universidad Católica se metió de lleno en sus opciones de ser convocado por Ricardo Gareca a la selección chilena. “Es parte del trabajo, el entrenador tendrá que responder esa pregunta. Yo feliz“.

Fernando Zampedri le avisó a Ricardo Gareca que quiere puro estar en la selección chilena. Foto: Photosport.

De hecho, Fernando Zampedri enfatizó en que “hoy estoy con las mismas posibilidades que todos y puedo ser un aporte más para la selección. Estoy feliz de eso, seguiré trabajando para tener una oportunidad“.

El Toro también se refirió a cómo se mantuvo alejado de todo lo de la Roja mientras esperaba la nacionalización en Universidad Católica. “Siempre se comentan cuando van y vuelven, se habla de la selección, de la forma de jugar y de lo que está faltando. Yo me mantuve al margen, escuchaba y nada más. Trato de respetar a los jugadores y al país, no era el momento de opinar“.

“Hoy ya tengo la oportunidad de estar en un lugar de trabajo como ellos, que me encantaría estar y sumarme, aportar un granito de arena a un país que me acogió de tan buena forma, me abrió sus puertas y me trató muy bien estos cinco años. Si el técnico siente que puedo ser un aporte, yo encantado de poder estar“, complementó.

Fernando Zampedri fue consultado sobre si le acomodaría jugar junto a Eduardo Vargas en la Roja, dejando clara su postura. “Yo, si tengo la oportunidad, voy a ir a aportar y sumar mi granito de arena. El técnico tiene que responder esa pregunta, pero como dije, nos estamos enterando y tengo ganas de disfrutarlo con mi familia, abrazarlos y llevarlo a una emoción más interna. Espero darle un poco del cariño que he recibido, devolverlo con un poco de fútbol”.

Además, el delantero remarcó en que todavía no ha tenido ningún contacto con el DT del Equipo de Todos. “No tenía sentido, es muy reciente. Hoy salió la carta y no he tenido palabras con él porque no correspondía y no sé si corresponde todavía. Él toma las decisiones en un momento y se lo hace saber a todos juntos“.

Finalmente, Fernando Zampedri dijo que ahora estará atento al teléfono por si lo llama Ricardo Gareca para la selección chilena. “Esperaré, seguiré trabajando y si llega una convocatoria, estar 100 por ciento disponible“.

¿Cuáles son los números de Fernando Zampedri en el fútbol chileno?

Fernando Zampedri espera una oportunidad en la selección chilena tras haber disputado 197 partidos oficiales con Universidad Católica en nuestro país. En ellos ha marcado 121 goles, ha otorgado 8 asistencias y alcanza los 16.919 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Fernando Zampedri aguarda por un llamado para debutar con la camiseta de Chile en el regreso a las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja vuelve a la competencia el próximo 20 de marzo desde las 20:00 horas cuando visite a Paraguay.