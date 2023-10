Nicolás Núñez fue muy duro contra el árbitro Felipe González luego del partido, al manifestar que tiene “resentimiento” contra Universidad Católica por haber jugado en las divisiones inferiores del club cruzado.

Un tema que enfadó a Patricio Yáñez, quien en Radio Agricultura manifestó que al DT se le salió la cadena tras el partido disputado en el estadio Monumental y debe ser castigado.

“Cuando señalas que Felipe González jugó en las inferiores de la Católica y que por eso está frustrado, me parece inaceptable. Quien corresponda, debe sancionar”, mencionó el ex futbolista.

“Me parece tremendamente grave y no corresponde. Si Felipe González está a punto de jubilarse. Se entiende que están caliente, pero sacan cualquier cosa para justificarse, si Católica llegó dos veces al arco. Núñez hasta el momento no ha movido la aguja, no ha mejorado nada desde que se fue Holan”, añadió el Pato.

Yáñez agregó que “es llamativo en Nico Núñez, que no está contaminado y debe ser objetivo. Se dará cuenta que perdieron 15 minutos que no se jugaron cuando revise el partido. Entre la expulsión de Kagelmacher y la reanudación, pasaron más de cinco minutos”.

También dijo que “para hacer alguna acusación de este tipo a lo mejor tienes argumentos, pero no corresponde. Está bien para los viejos, en un fútbol en blanco y negro, pero hoy con el VAR y la modernidad que observamos, tratar de resentido a un árbitro porque jugó en las inferiores y sacarlo a colación… no sé si es el pensamiento de Núñez o alguien se lo dijo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC volverá a ver acción por el torneo de visita ante O’Higgins en Rancagua, el sábado 7 de octubre a las 15:00 horas en El Teniente.