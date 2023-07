A sus 40 años, Roberto Gutiérrez ha dejado en claro que quiere retirarse en un solo lugar. El Pájaro sueña con colgar los botines jugando por Universidad Católica, el equipo de sus amores, pero sabe que no será fácil.

El delantero conversó con RedGol y, además de responder a la polémica con Óscar Wirth en Cobreloa, analizó lo que fue el Clásico Universitario con la U. Ahí repasó su deseo de terminar su carrera con los Cruzados, pidiendo que le permitan un adiós con la franja en el pecho.

Sobre la derrota en el choque con el Bulla, Roberto Gutiérrez lamentó el 3 a 0 en contra. “Uno que es hincha y lo ve, es difícil de aceptar un partido que se pierde de esa manera y en esos minutos. Se suspendió, se pudo jugar y en tan poco ver al equipo perdiendo 3 a 0 es lamentable”.

En esa misma línea, destacó que la UC no interrumpa el proceso de Ariel Holan. “Es la base de lo que ha sido Católica los últimos años, respetando los procesos al máximo o más no poder. Hoy, la no aceptar una renuncia que puso el entrenador va en base a lo de los últimos años y que le ha dado frutos y títulos”.

Roberto Gutiérrez pide retirarse en Universidad Católica

Más allá de resultados, a Roberto Gutiérrez le brillan los ojos al hablar de Universidad Católica. El Pájaro sabe que el último paso en su carrera será el último y lo quiere dar con los Cruzados, el equipo de sus amores y al que ruega para que lo dejen colgar los botines con su camiseta.

“Sería un sueño tener la posibilidad de retirarse en la institución. El año pasado, cuando estaba compitiendo a un nivel alto para subir a Primera División con Cobreloa, uno tenía la ilusión de que se pudiera dar. Hoy lo veo complicado. Por el cariño, uno no debería llamar sino que debería estar del lado de darle la posibilidad a alguien como yo de poder tener un retiro”, lanzó.

De hecho, Roberto Gutiérrez recalcó que no quiere volver como incorporación, sino que con un partido de despedida en la UC. “Hoy no soy quien para llegar a Católica como refuerzo ni nada. Lo único que podría hacer es que la institución me diera la posibilidad de retirarme ahí”.

“Sería hermoso, no sólo para mí sino que para cualquier futbolista que ha tenido sus mayores alegrías en la institución que se formó. Sería hermoso poder lograrlo, son pocos los privilegiados que tienen esa chance. Mientras uno no se retire, sigue ese sueño”; complementó.

Finalmente, Roberto Gutiérrez puso el caso de Gary Medel para demostrar que no será fácil cumplir su sueño. “Hay jugadores que son privilegiados y tienen la oportunidad. Eso depende del jugador. En este caso, si dependiera de mí, ya estaría allá. Pero no depende de mí ni soy uno de esos privilegiados”.