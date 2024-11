El DT brasileño reclamó por la falta de categoría y mandó el recado a la dirigencia para no cometer el mismo error en 2025.

Universidad Católica dejó escapar la chance de meterse en Copa Libertadores. La derrota por 2-1 ante Coquimbo Unido y la victoria de Palestino 1-0 ante Audax Italiano confirmaron que el elenco cruzado volverá a disputar la Copa Sudamericana en 2025.

Torneo con el que se debe conformar el elenco de San Carlos de Apoquindo y que el propio Tiago Nunes asumió. “Obviamente que fallamos, y yo soy el primer responsable, soy el comandante y asumo toda la responsabilidad”, reconoció el DT brasileño tras la derrota ante el cuadro pirata.

“Todos fallamos, yo fallé con los planteamientos, y de allí asumir las responsabilidades y mejorar para la próxima temporada”, agregó el estratega molesto al no poder sumar un triunfo en el último partido de la temporada en el Estadio Santa Laura.

Tiago Nunes crítica al plantel y dirigencia de la UC

Pero Nunes aprovechó la instancia y le rayó la cancha a la dirigencia cruzada de cara a lo que será el 2025. Ante esto la primera exigencia fue volver a hacer fuerte la localía y apurar lo que más puedan la inauguración del nuevo estadio del club.

“Los números no mienten, somos el décimo equipo jugando de local, Rancagua, Santa Laura, La Florida no son nuestra casa, y mientras nuestro estadio no esté listo damos ventajas”, apuntó.

Tiago Nunes lamentó no tener las alternativas necesarias en el plantel cruzado

Sin embargo, no se quedó ahí el nacido en Santa María. Es que también recalcó que hizo lo mejor posible con el plantel que recibió. Lo que finalmente no permitió la clasificación a la Libertadores.

“Católica tiene limitaciones económicas, pero de manera conceptual debemos tener un equipo como siempre ha sido la historia del club. Un equipo que sea protagonista, que sea propositivo, cosa que no logramos imponer esta temporada porque no teníamos la característica de esos jugadores”, sentenció.

Cabe consignar que hasta el momento ya se indicó que no siguen Nicolás Castillo, Gary Kagelmacher, Aaron Astudillo e Ian Toro.