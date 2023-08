Nicolás Peranic asume su mal nivel en Católica pero acusa: "Hubo circunstancias que no me favorecieron"

Universidad Católica no lo pasa bien con su presente futbolístico. El equipo de Nicolás Núñez viene de quedar afuera de la Copa Chile, ante Colo Colo, y con ello complicó sus chances de clasificar a una competencia internacional. Para hacerlo, no tiene otra que empezar a sumar puntos en el Campeonato Nacional.

Y es que, con el décimo lugar en el que están actualmente, el equipo cruzado parece más cerca de pensar en la parte baja que en la opción de una Sudamericana. Si bien, por puntos, está más cerca de la zona de torneos internacionales, la realidad futbolística apunta a otra cosa.

Y una de los grandes apuntados es Nicolás Peranic, que tomó el arco luego de la salida de Matías Dituro y, tras tanto tiempo sin jugar, parece fuera de ritmo. Peranic ha mostrado dudas y ha sido criticado por los hinchas de la UC, que no logran olvidar al arquero que partió al fútbol turco.

Y el golero sacó el habla en rueda de prensa, haciendo una fuerte autocrítica, aunque poniendo matices a la situación. “Trato de no leer (redes sociales), no es sano ni productivo para nadie. Sí respeto la opinión de los hinchas, pueden decir lo que quieran siempre que sea dentro de un marco respetuoso”.

“La autocrítica la hago y trabajo para cambiar. Ha habido circunstancias que no me favorecieron, pero no me voy a excusar en eso”, agregó.

“Los resultados no se nos vienen dando, obviamente que eso no es grato para nuestras aspiraciones y para lo que nos preparamos”, destacó el ex Melipilla.

“Todos tenemos las mismas responsabilidades y la posibilidad de cambiar este presente. Uno como arquero sufre cuando te hacen goles, pero no me sumo más ni menos responsabilidades que el resto”, manifestó.

¿Cuándo juega la UC por la fecha 22 del Campeonato Nacional?

Tras caer en la final regional de la Copa Chile, Universidad Católica vuelve a enfocarse plenamente en el Campeonato Nacional. Los cruzados chocan con Ñublense este sábado 16 de agosto a las 17:30 horas por la fecha 22

¿Cómo va la UC en la tabla de posiciones?

A la espera de la fecha 22, Universidad Católica marcha décima en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. El equipo de Nicolás Núñez tiene 27 puntos: ha ganado siete partidos, empatado seis y perdido ocho.