Cobreloa le ganó a Cobresal y se instaló en las semifinales nacionales de la Copa Chile. Ahora, los loínos se van a enfrentar a un clásico rival: Colo Colo, contra el que tienen un historial igualado de victorias y derrotas (34) en Primera División. Y los hinchas de ambos elencos esperan la definición.

Uno de ellos es Álvaro Paci, reconocido fanático del elenco de Calama. El periodista comentó el cruce en el programa Socios del Desierto y dejó una interesante reflexión: que los aficionados de Colo Colo son los que más extrañan al Zorro en la máxima categoría.

“Tengo que reconocer hidalgamente algo. Siempre el principal rival o el enemigo es Colo Colo, pero siento que en este periodo de desgracia de Cobreloa, con siete años en la Primera B, los que más nos extrañan en Primera División son los hinchas de Colo Colo. Por lejos”, comentó.

“Y lo hacen en buena, no de manera irónica. El panelista de Colo Colo en Show de Goles siempre destaca eso: él decía que el verdadero rival del Cacique era Cobreloa. Más que revancha, hay una sana rivalidad que los colocolinos echan mucho de menos”, continuó.

“Porque seamos honestos: la U no es rival. La U no le gana hace más de 10 años y para qué decir en el Monumental, prácticamente empataron el récord que tenía en contra Colo Colo en Calama. La U pierde antes de entrar. La UC le hace más pelea, pero cuando hay que definir…”, siguió.

“Yo les agradezco a los colocolinos, en general he recibido mucha buena onda en estos siete años. Me dicen que volvamos, que se echan de menos esos partidos, incluso sabiendo lo que implicó, porque Colo Colo tendría tres estrellas más si no fuera por Cobreloa”, cerró.

¿Cuándo jugaron por última vez Colo Colo y Cobreloa?

El último duelo entre Colo Colo y Cobreloa fue el 26 de octubre del 2016, cuando el Cacique se impuso por 3-1 por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. El Cacique además ganó en la ida, jugada una semana, por 2-1.

¿Quiénes jugarán las semifinales de la Copa Chile?

Tras el fin de la fase regional, Cobreloa y Colo Colo animarán una de las semifinales de la Copa Chile 2023 en su etapa nacional. La otra llave será protagonizada por Magallanes y Universidad de Concepción.