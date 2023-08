Universidad Católica trabaja bajos las órdenes de su nuevo entrenador, Nicolás Núñez, quien tiene la misión de encaminar al equipo en el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

Por lo mismo, el joven director técnico, de buenas campañas en Magallanes, tiene claro la meta con sus jugadores, que es meter a la UC, al menos, en una copa internacional.

Objetivos

Tras la salida de Ariel Holan, a Núñez le corresponde ordenar la casa en San Carlos de Apoquindo, donde asegura que, si bien la directiva no le puso un objetivo sobre la mesa, entiende que con la camiseta de Universidad Católica debe apostar alto.

“Sinceramente no hubo un objetivo tajante, pero ellos me preguntaron, y en el fondo también creo que es, elevar el rendimiento individual y colectivo del equipo. Creo que me sentía capaz. La forma en que tengo de desarrollar los entrenamientos, que es una labor importante de los técnicos, más que o únicamente, la estrategia para cada partido es elevar el potencial de los jugadores”, comenzó explicando en ESPN.

“Pero tengo claro que un club como Universidad Católica el objetivo es ir a copas internacionales, desde lo económico y lo competitivo, eso es algo que tenemos que luchar y alcanzable el día de hoy. Lo primero es retomar ser competitivos para ser sólidos y confiables y creo que estamos en ese camino”, enfatizó.

Desafío

Luego de su salida de Magallanes, donde venía de ser campeón de Primera B, de Copa Chile y clasificar a copas internacionales, pero que los resultados en el Campeonato Nacional no los acompañaron, creía que no dirigiría tan pronto.

“Lo primero es que no me lo esperaba, cuando salí de Magallanes, en ese tiempo no era algo concreto que pudiese pensar. Después cundo comenzó a surgir el interés, de guata mi intención fue que sí. Después pensando, que lo transparenté a la gente que confió en mí, es que uno nunca va a tener la seguridad de decir me va a ir bien acá”, detalló.

“Lo importante, para mí, es que constantemente, o yo en lo personal, trato de estar preparándome para estas oportunidades que la dinámica del fútbol lo tiene así. Es como los jugadores, que tienen que estar preparados para la titularidad poo la lesión de otro. No encuentro que exista una fórmula que te vaya a asegurar que te vaya bien. Me estuvo preparando, trato de buscar cosas y cuando llega el momento, como cuando me llegó en Magallanes”, precisó.