Fernando Zampedri no solamente está buscando volver a ser titular en Universidad Católica, sino que también busca la renovación en el club. Pese a que todo indica que será titular ante Curicó Unido, la lucha por su permanencia en el club en 2024 está en días cruciales.

La mala noticia es que, debido a un violento portonazo que sufrió su familia esta semana, la situación está complicada. Según reportó ADN Deportes, su esposa Fernanda y su hija Olivia fueron asaltadas en las cercanías del Mall Plaza Los Domínicos.

El mismo medio detalla que el auto de la familia del Toro fue atacado con un martillo. Zampedri no iba en el vehículo y era Fernanda quien conducía. No se conocen más detalles de momento respecto al asalto ni a la fecha en que éste sucedió.

ADN, de todos modos, confirmó que tanto la esposa como la hija del delantero de Universidad Católica están bien. “No sufrieron daños de consideración”, apuntaron. RedGol pudo averiguar que solamente sufrieron con el vidrio roto, pero que pudieron escapar del lugar de los hechos.

Zampedri ya dejó, esta semana, en entredicho su renovación con la institución. “Mi vínculo con Católica es hasta diciembre. Así que a disfrutar lo que queda y dejar a los dirigentes que trabajen tranquilos en este tiempo. Ellos decidirán lo que hacer”, explicó a DSports.

“Si dependiera de mí, firmaría hoy nuevamente. Estoy bien y me siento muy bien, me siento muy parte del club y alguien importante. Pero no por eso firmaría hoy, por muchas cosas. El club está en un lugar sumamente importante, está construyendo un estadio y creciendo muchísimo, entonces creo que hay que darle lugar a otras cosas y yo esperaré”, remató el Toro.