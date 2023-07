Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Universidad Católica y el fierro caliente lo tomará el ayudante del argentino, Rodrigo Valenzuela, quien ya tuvo un interinato el año pasado tras la salida de Gustavo Poyet.

Un escenario complejo para los cruzados, luego de perder tres partidos consecutivos en el torneo. Por eso históricos de la UC manifiestan que la tarea será muy compleja para levantar el rendimiento, debido a que no hay buenos jugadores.

“No sorprende la salida de Holan, estaba muy perdido y no sabía qué hacer. Pero no sé si el Chico Valenzuela pueda hacer algo, porque no hay jugadores. El equipos es muy viejo y muy malo”, manifiesta Óscar Lihn, campeón en la década de los 80.

Agrega que “tiene ocho jugadores mayores de 35 años, eso no se lo había visto a nadie. Ojalá le vaya bien a Valenzuela, pero no lo tengo claro. Es un año perdido y no hay nada que hacer”.

Sobre el trabajo de José María Buljubasich, cuenta que “no es su culpa, lo mandan con dos chauchas a comprar. Por eso trae lo que sobra, no lo que se necesita”.

En tanto René Valenzuela, histórico lateral de la Franja, indica que “como este año está perdido, hay que mantener un interinato hasta fin de año, porque traer un técnico a mitad de temporada no será la solución”.

La Católica tiene un fixture complicado en las próximas fechas: será local este fin de semana frente a Coquimbo Unido, uno de los punteros del torneo, mientras que después debe enfrentar a Cobresal en El Salvador.