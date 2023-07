Nicolás Núñez debutará este fin de semana como técnico de Universidad Católica. El ex técnico de Magallanes vuelve a su casa y buscará que la UC repunte en posiciones en un torneo irregular para ellos y en el cual se encuentran muy lejos de la cima de la tabla.

El DT planificó un cambio de esquema, volviendo a la línea de 4 y utilizando a Rovira con Saavedra en la posición de volantes. Un nuevo dibujo táctico que se diferencia de la línea de tres que venía utilizando la UC con Holan, y que poco resultado le terminó brindando.

Y un histórico de la UC pidió paciencia con Nico Núñez. Fabián Estay, quien formó parte de las divisiones inferiores y jugó durante 6 años en el cuadro cruzado, apuntó contra los dirigentes y pidió que se le espere y que lo dejen trabajar, ya que a su juicio Núñez es un buen técnico.

Con respecto al esquema, Estay, en conversación con RedGol, Estay señaló que “el número telefónico puede cambiar, pero lo más importante es que los jugadores entiendan lo que quiere el técnico. Seguramente, con el Nico se intentará volver a jugar bien al fútbol, mantener la pelota a ras de piso, tener posesiones largas”

“Ojalá que resulte. Seguramente el vio a Católica, los técnicos están constantemente viendo fútbol, analizando el potencial que puede tener cada equipo. Ahora que está adentro, me parece que tiene buena materia prima”, agregó.

“Habrá que tener paciencia. A veces, la paciencia con los que son de casa es mínima, a diferencia de los que vienen de afuera, que es mucha y que tienen contratos blindados por dos o tres años. Eso no pasa solamente en Chile, sino que en todos lados”, destacó.

“Ojalá con Nico se tenga paciencia, que lo dejen trabajar tranquilamente y lo más importante es que Católica pueda pelear el cupo para la Copa Libertadores. Está bastante complicado conseguir algo más”, analizó.

“Guede no me gusta”

Además, Estay se mostró aliviado con la no llegada de Pablo Guede. Y es que al mundialista de Francia 98, no le gustó su forma de trabajar. “Yo no lo había conocido, pero sé que en Palestino había tenido inconvenientes con uno que es mi amigo, como Felipe Núñez. Un histórico de ahí.

“Normalmente se pelea con las figuras. Acá, cuando llegó a Xolos, peleó con dos grandes jugadores como Bolaños y Nahuelpan. Eso lo fue debilitando”, narró.

“Hay cosas que tiene positivas, pero hay cosas en la organización de un plantel en las que se termina equivocando. No me gustaron las formas de Pablo Guede”, cerró Estay.