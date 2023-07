Coquimbo Unido tiene la mente puesta en su duelo ante Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional, pero una situación indignante e impensada tiene al equipo en serios problemas: ahora, tienen parte importante del plantel resfriado. Así lo contó Fernando Díaz a RedGol.

El DT pirata conversó con este medio y reveló una situación gravísima: tras su partido con Universidad Católica en el Santa Laura, disputado después de lluvias en la Región Metropolitana, los jugadores debieron bañarse con agua congelada. Ahora sufren las consecuencias.

“Ahora estamos viendo el partido con Everton, que será dificilísimo, pero estamos complicados porque hay varios jugadores que están medios enfermos. Hay nueve jugadores resfriados. Coquimbo es un hospital”, partió revelando Nano al micrófono de RedGol.

“Después del partido entran todos los jugadores embarrados y mojados, y había agua helada en el Santa Laura. Así fue. Luego del partido, se fueron a duchar y había agua helada. No helada, congelada. Tengo nueve resfriados ahora. El lunes llegaron resfriados y contagiaron a otros”, siguió.

“Estamos esperando que se puedan recuperar. Yo no sé de quién es la responsabilidad, pero no puede pasar eso. No sé si será la Unión Española o la Católica que tiene que ver eso, pero alguien tiene que revisar que los futbolistas estén como corresponden”, continuó.

“Estamos esperando que se recuperen, supongo que algunos lo harán. Ojalá que todos. Pero yo tampoco puedo ni hablar. Ojalá que nos podamos recuperar y que estas situaciones, ya sea por razones de fuerza mayor o cualquier cosa, no vuelvan a pasar”, siguió.

Por si fuera poco, además reveló otra situación que sufrieron los jugadores justo antes de saltar a la cancha de La Catedral para ponerse en ritmo. “Tuvimos corte de luz justo antes de salir al calentamiento previo”. Al parecer, sólo ocurrió en su camarín.