Nicolás Castillo lleva poco más un año sin jugar al fútbol. En los últimos tres años, de hecho, ha disputado apenas 15 partidos, donde anotó cuatro goles debido a una trombosis que casi le cuesta la vida. Desde su salida de Necaxa a principios de 2022 que no encuentra club.

El renquino ha sido acercado a su natal Universidad Católica varias veces, pero el fichaje no ha sido concretado. En la UC tienen la idea de que Castillo entrene por la buena onda con los Cruzados, para volver a retomar el nivel futbolístico y encuentre un nuevo equipo.

Por eso sorprendieron los rayados que aparecieron en la entrada del Complejo Raimundo Tupper este viernes. En los portones de acceso al recinto deportivo apareció un 30 gigante, en colores blanco y azul, y la frase “dirigentes sin memoria”.

Castillo ha manifestado sus ganas de volver a vestir la camiseta de la Franja en varias ocasiones. No obstante, no han llegado a buen puerto y sus intenciones de volver a las canchas no han tenido éxito.

Desde Cruzados aseguraron que están muy dispuestos a que se sume a los entrenamientos y que llevan cerca de un mes en conversaciones al respecto. Por esa razón, manifestaron sorpresa por los rayados. Más aún porque el mercado de pases del Campeonato Nacional cerró este jueves 27 de julio a las 23:59.

Lo que es un hecho es que Universidad Católica no se reforzó para la segunda rueda del torneo local. Las únicas incorporaciones fueron Clemente Montes, quien volvió de su préstamo de Celta de Vigo, y Nicolás Núñez, quien reemplazó al DT Ariel Holan.