Universidad Católica viene de un momento complicado luego de perder con Unión Española y renunciar a la pelea por el título del Campeonato Nacional, donde ahora enfrenta a Colo Colo para lavar sus heridas. Sin embargo, en la previa, una grave acusación recae sobre la dirigencia.

En su programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello acusó un importante vínculo con Fernando Felicevich. Según el periodista, en San Carlos de Apoquindo le deben mucho dinero al representante de futbolistas y habrían buscado otra forma de pagarle lo debido.

“Universidad Católica le debe tanta plata a la escudería… ¿Se acuerdan cuando salió Matías Dituro del equipo y no pagaron la cláusula de salida, algo que hasta hoy Juan Tagle (presidente de Cruzados) no puede explicar? ¿De quién era Dituro? De la escudería. Se fue gratis”, partió diciendo.

“Le deben tanta plata a la escudería en comisiones que incluso les ofrecieron un palco en el nuevo estadio. Lo van a desmentir, van a decir que no es verdad, pero vean la lista de jugadores del último año y ahí se van a dar cuenta”, argumentó.

La acusación de Guarello contra U. Católica

Para finalizar, Juan Cristóbal Guarello dijo que “esta me la contaron. Les ofrecieron un palco en el estadio, para terminar de decorar el ida y vuelta de Tati (Buljubasich) y Fernando Felicevich, que ya no puede ser más evidente. No puede ser más evidente”.