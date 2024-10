Tiago Nunes tomó una decisión con Thomas Gillier en la oncena de la UC. En rigor, lo hizo hace dos partidos. Desde el duelo con Deportes Copiapó, el Sebastián Pérez tomó la titularidad en la portería. Por supuesto que la salida del promisorio golero hizo ruido.

Pero tiene una explicación desde el punto de vista técnico. Netamente futbolístico. Así lo contó el periodista José Antonio Prieto, un experimentado comentarista que suele tener buena información desde la Universidad Católica. “Lo han visto débil y ha bajado cuando tiene que jugar con los pies”, expuso en Cooperativa Deportes.

“Ahí lo han visto con muchas dudas y quieren que sea más seguro e importante en el juego hacia atrás y tiene que participar con los pies. Ha tenido varios errores y jugadas polémicas que sacó de la línea. Puede mejorar. Gillier ataja y es lo más importante”, agregó el popular Toñito Prieto.

Thomas Gillier en acción por la UC. Andres Pina/Photosport

De todas maneras, las actuaciones del Zanahoria aparentemente no han dejado tan buen sabor. Al menos en los hinchas: tuvo dudas su respuesta en el gol de Maxi Quinteros cuando recién había iniciado el juego ante el León de Atacama. “Lo más importante es que juegue y si tiene condiciones, que siga creciendo”, expuso Prieto. De acuerdo con esa visión estuvo Marcelo Barticciotto.

Icónico periodista sugiere a Tiago Nunes que Gillier juegue en la UC

Para el Toño Prieto, es Gillier quien debe jugar, pero sabe que la última palabra es de Tiago Nunes. No le convence el dictamen que tomó el ex DT del Athletico Paranaense. “No me parece atendible la explicación, es particular y extraña”, expuso.

“Creo que tiene que jugar Gillier, ha hecho una temporada excepcional. Podría mejorar jugando”, cerró el Toño, quien ya destapó el motivo que tiene a Nunes con Pérez por sobre una de las grandes promesas que tiene el arco chileno. Sin ir más lejos, varios de sus colegas lo erigen entre los favoritos al testimonio de la Roja.

Zanahoria Pérez en la UC. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Así lo hizo Diego Sánchez, quien sabe que es parte habitual de un joven cometer errores. “Que la siga cagando y lo sigan bancando”, dijo el Mono en su momento para respaldar el potencial que tiene Gillier. De hecho, ya generó interés en el fútbol español. O al menos, ya aparece en la carpeta del Sevilla, que suele innovar con los fichajes en el mercado sudamericano. El tiempo dirá cómo termina la campaña.

