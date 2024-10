Una gran sorpresa se llevaron los hinchas de Universidad Católica, en la derrota por 2-0 ante Unión Española, por la fecha 26 del Campeonato Nacional, en el estadio Bicentenario de La Florida.

Esto, porque el entrenador Tiago Nunes decidió hacer un trascendental cambio en el arco de la UC, donde sacó a Thomas Gillier para dar paso al regreso de Sebastián Pérez.

Una sustitución extraña, teniendo en cuenta que el portero de 20 años venía siendo el titular en casi todo el torneo, pero ante Deportes Copiapó decidió cambiarlo.

Por lo mismo, Juan Cristóbal Guarello aseguró que tenía una relevante información en su programa “La hora de King Kong”, que explica la situación del arquero.

Thomas Gillier suma su segundo partido fuera de la titularidad en la UC. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Los motivos de la UC para sacar a Gillier, según Guarello

El comunicador entregó detalles del reemplazo de Thomas Gillier en Universidad Católica, que marcan el que ahora sea suplente en las fechas claves para el club y sus objetivos.

“Lo que yo supe, nadie le avisó. Un día estaba en el equipo y al otro día no estaba en el equipo. Hay un problema con Thomas Gillier, se lo quieren llevar de afuera, tiene otro representante. No es de la escudería, por eso tiene que pagar cláusula y todo, si fuera escudería estaría listo”, explicó.

“Tiene cuatro ofertas de España, dos de primera división y dos de segunda división. Están dispuestos a pagar 600 mil dólares, pero que se va en enero. Pero si no acepta, se va libre en junio y Católica recibe huevo”, detalló.

Ante este escenario, pone en interrogante el futuro del joven portero en Universidad Católica, donde apunta a una guerra de representantes en un posible negocio a Europa.

“Nadie entiende por qué salió de la titularidad, según el entrenador por un tema de experiencia, pero Gillier empezó a rendir, se ha comido goles, como todos, entonces no hay una explicación muy clara. Pero no se sabe en qué momento el diablo metió la cola, algo que no entiende el jugador”, finalizó.