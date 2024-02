Si Colo Colo trajo de regreso a Arturo Vidal y Marcelo Díaz volvió a Universidad de Chile, Universidad Católica no quería quedarse fuera. Es por eso que durante un buen rato sonó Benjamín Kuscevic.

El Benja no es un nombre cualquiera, ni tiene menos trofeos que los grandes fichajes de albos y azules. El defensa central fue múltiples veces campeón del torneo nacional con Universidad Católica y, además, es el penúltimo chileno en ganar la Libertadores, hito conseguido con el Palmeiras.

Pero, el flirteo de la UC con el jugador de 27 años no llegó a buen puerto. Pese a las grandes expectativas generadas en la precordillera, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP, tuvo que darse por vencido.

En conferencia de prensa, el ex portero de la UC confesó que el equipo ya no está en la puja por el defensa central. Al parecer el que se lo llevará será el Fortaleza, elenco donde milita el ex albo Juan Martín Lucero.

Las frases de Buljubasich

Buljubasich dio la cara ante la prensa y, además de entregar novedades con respecto al fichaje de Kuscevic, señaló los avances en la posible llegada de César Pérez a la precordillera.

“Lo de Benjamín, prácticamente nos informaron que no va a llegar. De la última conferencia que había acá pasaron varios días hasta que se confirmó, la información que tenemos es que no va a llegar a Católica”, confesó el Tati.

“Sobre César Pérez, hemos tenido conversaciones, pero está sin novedades”, añadió Buljubasich quien no descarta un nuevo nombre en carpeta para Católica, pues “hay tiempo para evaluar algún jugador más, que llegue y pueda competir y mejorar el plantel. Si está la posibilidad de traer dos, también puede ser”.

Por último, Buljubasich se refirió al tema del paro del fútbol anunciado por el Sifup, asegurando que en la UC “no consideramos que sea necesario sí o sí tener seis extranjeros”, aunque enfatizando que “no nos parecía bien que haya un paro, creo que le hace mucho daño al fútbol”.

“Cuando nos enteramos que además de los seis extranjeros hay varios puntos más por los que se llegó a un paro, como club no podemos hacer un juicio de valor al respecto. Queremos ojalá dejar en claro y manifestar que cuando se hable del paro no se hable solo de los seis extranjeros, votaron 42 equipos por muchas más cosas. El tema de los seis extranjeros se reducía solo a la Primera División”, cerró el Tati.

¿Cuál es el primer rival de Universidad Católica en el Campeonato 2024?

Unión La Calera asoma en el horizonte del equipo de Nico Núñez. El duelo está programado para el sábado 17 de febrero a las 20.30 horas y la UC hará de visita.

