Finalmente se cumplió la sorpresa anunciada por el presidente de Cruzados SADP, quien había dado una pista contundente en torno a Jhohan Valencia, quien fue confirmado como el primer refuerzo de la UC. Por la tarde de este miércoles 11 de diciembre, los Cruzados anunciaron el principio de acuerdo.

“Durante los próximos días el colombiano viajará a Chile para someterse a los exámenes médicos. De sortearlos con éxito, será jugador de la Franja por todo 2025″, informó Universidad Católica a través de sus canales oficiales. Una sorpresa mayúscula.

Un nombre del que nadie tenía ningún rastro. Salvo la gerencia deportiva que lidera José María Buljubasich, que puso sus fichas en este volante central cafetalero de 28 años. Formado en el Deportivo Cali, cuadro donde fue campeón. Desde ahí saltó al Austin FC de Estados Unidos por un millón y medio de dólares.

Jhohan Valencia en acción por Deportivo Cali de Colombia. (Raul Arboleda – Pool/Getty Images).

Llega a Chile, un país del que conoce mucho. Es hijo de un zaguero central que jugó en tres diferentes clubes del fútbol chileno. La referencia es para Manuel Valencia, quine defendió los colores de Provincial Osorno, Santiago Wanderers y Huachipato.

De hecho, fue parte del equipo wanderino que fue campeón de la primera división chilena en 2001. Valencia jugó 27 partidos en aquel histórico equipo que Jorge Garcés condujo a un título imborrable. Y germinó una semilla en su hijo Jhohan, quien reforzará a la Católica si todo sale según lo esperado.

Manuel Valencia en el equipo campeón de Wanderers. (Foto: Diario La Estrella).

“Mi amor por el fútbol comenzó desde muy pequeño, mi papá fue jugador profesional. Desde muy temprano comencé viendo jugadores, a él ir a entrenar y el amor que tenía por la profesión”, expuso a Gol Caracol hace algún tiempo Jhohan Valencia, el sorpresivo refuerzo que tendrá la escuadra dirigida por el brasileño Tiago Nunes.

Jhohan Valencia será refuerzo de la UC si completa con éxito todos los trámites pendientes, incluida la revisión médica. En esa entrevista con Gol Caracol también repasó sus motivaciones para dejar de ser futbolista aficionado. Y dedicarse profesionalmente a la actividad.

“Vi la realidad cuando las cosas en mi hogar no estaban bien. Yo dije ‘el fútbol puede ser una oportunidad para mí, para sacar adelante a mi familia’. Pienso que desde los 14 años yo empecé a ver la realidad de cómo estaban las cosas verdaderamente”, introdujo Valencia.

Y agregó que “ahí dije, tengo cómo llegar a ser profesional si me sigo esforzando. Creo que desde esa edad me empecé a meter conciencia de que no podía ser uno más, sino que tenía que resaltar y darlo todo por mi familia“. Pronto pondrá la firma para posar oficialmente con la Franja de Universidad Católica.