El defensor afirmó que el constate cambio de entrenadores a mitad de temporada ha sido clave para entender el bajón de Católica en estos últimos años. “Eso en el club no venía pasando desde hace mucho tiempo”, aseguró.

Universidad Católica concluyó otro discretísimo año a nivel de resultados. Muy atrás en el tiempo está quedando el inédito tetracampeonato en torneos largos, pasando ahora a mediocres campañas que tiene a los precordilleranos apenas luchando por entrar a las copas internacionales.

Uno que entregó su visión sobre esta mala racha que viene atravesando la UC fue Branco Ampuero, quien apuntó directamente a ciertas decisiones de la dirigencia que afectaron bastante al equipo en estos años.

“Son decisiones que Universidad Católica no tomaba”

En charla con el programa ‘Te Quiero Ver’ de TNT Sports, el defensor señaló que “pasó algo curioso que en Católica no pasaba. Empezaron a salir algunos técnicos a mitad de años. Con un par de resultados malos empezaron a salir. Eso en Católica no venía pasando desde hace mucho tiempo”.

“No es excusa, pero esa determinación no la venía tomando el club y obviamente las tuvo que tomar porque los rendimientos no eran buenos. No estábamos bien puestos en la tabla, el año pasado con Nicolás Núñez nos metimos casi a lo último en la Sudamericana, con Ariel Holan también”, agregó.

En ese sentido, Ampuero sostuvo que “Católica venía de salir campeón y de estar fases de Copa Libertadores. Fueron años complejos en cuanto rendimiento grupal e individuales, se veía plasmado en la tabla de posiciones. Hoy en día habíamos partido un año muy dubitativo, llegó Tiago a ordenar un poco el tema”.

“Yo a Nunes no lo conocía, me imagino que mis compañeros tampoco y él no conocía a ningún jugador acá. Era realmente empezar un proceso totalmente nuevo, de cero. Realmente sentí que cuando llegó Tiago, que había que luchar por un lugar”, concluyó.

Los números de Tiago Nunes

Tiago Nunes en su primer año con Universidad Católica dirigió un total de 28 partidos con 13 triunfos, seis empates y nueve derrotas, logrando un 53.57% de rendimiento. A nivel de resultados no logró el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, teniendo que conformarse con disputar la Sudamericana.