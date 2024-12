Este jueves comienza la pretemporada en Universidad Católica con miras a la temporada 2025, donde los dirigidos por Tiago Nunes están obligados a mejorar lo que exhibieron durante 2024. Al menos así lo considera el ex futbolista Patricio Yáñez.

Luego de un año muy agitado para las huestes cruzadas, donde pese a tener la opción de meterse a fase previa de Copa Libertadores, sufrieron caídas que lo depositaron en primera ronda de Sudamericana, donde deberán buscar el pase a la etapa grupal.

Por ello, y si se toma en cuenta lo alejada que está la UC de los otros grandes como Colo Colo y Universidad de Chile, el “Pato” Yáñez es enfático en mandarle un recado a Nunes para que consiga éxitos deportivos en 2025, con o sin refuerzos.

El recado de Pato Yáñez a Nunes para la UC 2025

Con miras a Sudamericana, el comentarista afirmó que el brasileño “tiene la obligación de superar la llave. Independiente de los refuerzos que puedan llegar, tiene que mostrar un funcionamiento acorde a su capacidad y calidad”.

“Tal vez no van a llegar los refuerzos que él pueda pedir, pero los técnicos tienen la capacidad de sacar rendimiento. Tiene que demostrar que con lo que tiene“, agrega Pato Yáñez sobre Tiago Nunes, para luego dejarle un recado más.

“Si no había presupuesto y la UC no le puede traer sus nombres tiene dos caminos: acepta y trabaja, o decir que con estas señales no continua. Si él asumió seguir, hay que endosarle responsabilidad”, sentenció el mundialista en España 1982.

¿Cómo fue el desempeño del brasileño en 2024?

Durante su primera campaña al mando de Católica, Tiago Nunes registró un total de 13 victorias, seis empates y nueve derrotas, con un porcentaje de rendimiento del 53.57 por ciento. Quedó eliminado en fase regional de Copa Chile.