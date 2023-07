Clemente Montes comenzó formalmente un nuevo ciclo en la UC. El rápido extremo no tuvo mucho éxito en el Celta de Vigo y terminó más pronto que tarde su primera estadía en Europa. Mientras está a la órdenes de Ariel Holan para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional y la Copa Chile, el Rayo repasó varias cosas.

Fue en una entrevista con la agencia EFE donde el ‘refuerzo’ que sumó Universidad Católica. “Fue una buena experiencia. Estoy muy contento de haber tomado ese paso. Se rescatan muchas cosas positivas: me encontré a mí mismo y me siento un jugador mucho más maduro, ya no me siento el juvenil”, contó el Clemo.

“También aprendí un montón de cómo es el fútbol allá en España, cómo es el ritmo del partido y la intensidad que tienen. Espero repetirlo acá en la Católica ahora que vuelvo. Me siento un tipo con ganas de seguir creciendo, de comerme el mundo”, afirmó el atacante que el 25 de abril cumplió 22 años.

Clemente Montes y sus objetivos en la UC tras volver desde Europa: “Ayudar al equipo y llegar a la selección”

Clemente Montes es una opción más para Universidad Católica, que tiene dos frentes para afrontar en la segunda parte de 2023: el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Para eso, el rápido extremo formado en San Carlos de Apoquindo espera colaborar y ser de mucha ayuda.

Pero no sólo eso. “Quiero ayudar al equipo a subir en la tabla, que es el objetivo marcado a inicio de año”, apuntó Montes. “Ese es uno de los hechos por los que volví: para tener más minutos de juego y así poder ser llamado a la selección”, confirmó el valor cruzado, que sueña con reaparecer en el radar de la Roja. ¿Cumplirá sus metas? El tiempo dirá…