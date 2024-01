La selección chilena terminó con su sueño de clasificar a París 2024 en este Preolímpico de Venezuela. El caer vapuleados por 5-0 ante Argentina, además de ser demasiado doloroso, nos dejó sin chances matemáticas de avanzar al cuadrangular final por uno de los dos cupos en la cita parisina.

Fueron varios los puntos bajos en este certamen en suelo venezolano, siendo tal vez el más sorpresivo el de César Pérez. El volante, una de las buenas revelaciones del fútbol chileno en el 2023, estuvo lejos de tener su mejor rendimiento de la mano de Nicolás Córdova.

Justo en este mercado el todavía jugador de Unión La Calera está siendo seguido por la U y la UC. Pese a este interés, la opción de partir a Europa también está latente, algo que tiene bastante choreado a parte del medio.

En ese grupo se encuentra Rodrigo Gómez, campeón en dos oportunidades con Universidad Católica, quien en charla con RedGol afirmó que el jugador cementero debe darse un baño de realidad tras su discreto rendimiento en el preolímpico.

“César Pérez me sigue pareciendo un jugador muy interesante. Creo que no tuvo un buen preolímpico, pero eso no lo condena como un jugador que no tenga futuro. Es de los de mayor proyección del fútbol chileno. Bajo esa lógica me parece a mí que hay que mirar no solamente a César Pérez de esa perspectiva, sino que a todos los jugadores”, afirmó Gómez.

En ese sentido, el ex jugador sostuvo que “me parece que Pérez es un jugador en el puesto que necesita una Universidad Católica. Es un volante mixto, más que un volante tan defensivo, como son los jugadores que tienen hoy día en la UC”.

“Yo creo que hay que sincerar los números. Creo que el preolímpico no lo deja tan bien posicionado a él. Me parece a mí que tiene que darse un baño de humildad y de realidad. Y creo que el paso a un club como Universidad Católica para él puede ser una muy buena plataforma de desarrollo futbolístico”, agregó.

A la hora de comentar el rendimiento de la Roja Sub 23 a nivel general, Gómez declaró que “esta selección fue un baño de realidad para nosotros, de lo que es nuestro fútbol, el fútbol formativo y la competencia interna que estamos teniendo. Vi la diferencia entre Argentina y Chile. Fue lo que se reflejó en la cancha. Me parece a mí que lamentablemente hoy día estamos en un momento muy malo de nuestro fútbol joven”.

“Nico Córdova se equivoca en responsabilizar la cancha, en responsabilizar un poco la parte física, porque al final creo que se puede lograr más desde el trabajo en equipo. Pero más allá de Nico Córdoba, yo creo que el problema es nuestro fútbol”, concluyó.

Los números de César Pérez en el 2023

Con 21 años en el cuerpo César Pérez tuvo un buen rendimiento con Unión La Calera en la temporada 2023, jugando 29 partidos con seis goles y tres asistencias en 2.284 minutos de juego. Este rendimiento le valió para ser seleccionado nacional en los Panamericanos de Santiago 2023 y en el Preolímpico de Venezuela 2024.

