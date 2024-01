La U todavía tiene chances de incorporar jugadores en el mercado de pases: César Pérez fue uno de los nombres que sonó con fuerza para llegar al Centro Deportivo Azul. Y Matías Sepúlveda fue el que aparentemente ganó bonos en los últimos días, pues está en condición de agente libre.

De todas maneras, el DT de Universidad de Chile sabe que hay un par de puestos que le generan dudas. Uno, precisamente, es el de un volante mixto. Justo con las características de Pérez, quien hoy en día milita en Unión La Calera. “Fue una negociación muy larga que no sé en qué estado está”, reconoció Gustavo Álvarez.

Y prosiguió con su explicación. Pero sin otorgar ningún detalle sobre el Tucu, quien terminó su contrato con el Audax Italiano. “Paralelamente que podamos sumar otro… no me gusta dar nombres propios hasta que no lleguen al club”, se resguardó el argentino de 51 años.

“Mientras se puede gestionar eso, yo busco variantes en los entrenamientos para ver qué tan importante es traer un futbolista”, marcó Álvarez. Es decir, abrió la chance de que no haya más incorporaciones en el Romántico Viajero, que ha firmado seis nuevos jugadores.

DT de la U aborda la opción de César Pérez, pero evita la de Matías Sepúlveda

La U parece que no logrará un acuerdo para fichar a César Pérez, aunque parece acercarse a conseguir uno con Matías Sepúlveda. Nada de eso fue revelado por Gustavo Álvarez, el estratego que condujo a Huachipato a ganar el Campeonato Nacional 2023.

Por cierto, el estratego realzó la importancia del arribo del atacante argentino Luciano Pons. “Sí había una característica que no teníamos en el plantel, un delantero centro de área y la completamos esta semana”, rememoró el ex entrenador de Atlético Grau y Sport Boys en Perú.

“Me siento tremendamente motivado. Es un gran desafío”, sentenció Álvarez respecto del inicio formal de su equipo en cancha. Por ahora, será con seis refuerzos. Habrá que ver si el comienzo de la temporada la lista de incorporaciones se mantendrá así.

¿Cómo va el mercado de U. de Chile en 2024?

Altas: Gustavo Álvarez (DT), Marcelo Díaz (Audax Italiano), Maximiliano Guerrero (Deportes La Serena), Fabián Hormazábal (O’Higgins), Gabriel Castellón (Huachipato), Franco Calderón (Unión de Santa Fe, ARG), Luciano Pons (Independiente Medellín, COL).



(DT), (Audax Italiano), (Deportes La Serena), (O’Higgins), (Huachipato), (Unión de Santa Fe, ARG), (Independiente Medellín, COL). Bajas: Mauricio Pellegrino (DT) , Cristóbal Campos, Nery Domínguez, Yonathan Andía, Franco Lobos , Bastián Tapia , Luis Casanova , Simón Contreras .

(DT) , , , . Renovación: Cristopher Toselli.

