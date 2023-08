Universidad Católica vive una de las peores crisis del último tiempo, algo que su actual técnico Nicolás Núñez no ha podido resolver, y que generó una brutal crítica de Claudio Borghi.

Desde su llegada a Los Cruzados, el joven entrenador no ha conocido de triunfos, sumando dos empates y cuatro derrotas, quedando fuera de la Copa Chile, y lejos de torneos internacionales.

La situación de Nico Núñez en la UC generó preocupación en Borghi, que en el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, explicó esta crisis poniéndolo en la balanza con uno de los peores técnicos en la historia del club, Óscar Garré.

¿Por qué Borghi comparó a Núñez con el peor DT de la UC?

“A mi me genera un grado de preocupación y especialmente por un colega, si en este momento a mi me preguntan a quien quiere que le vaya bien en el país, yo digo Núñez, técnico joven, con capacidades, lo ha demostrado de buena forma”, parte señalando el Bichi.

En esa línea, Borghi agrega que “no veo jugar tan mal a la Universidad Católica desde los tiempos de Garre, Óscar Garre, aunque espero y ojalá que pueda mejorar algunas situaciones en el club”.

“Lo que me preocupa es que, en estos cinco partidos, no le encuentra una vuelta a un equipo que creo que es fácil encontrársela, pero si que tiene variantes para hacerlo”, sentencia el ex estratega de La Roja.

¿Cómo fue la campaña de Óscar Garré en la UC?

Óscar Garré, campeón del mundo con Argentina en México 1986, llegó a ser entrenador de la UC en 2004, dirigiendo nueve partidos, donde consiguió dos victorias nueve derrotas, siendo despedido en abril de ese año.

¿Cuándo es el próximo partido de Nico Núñez en la UC?

Nicolás Núñez buscará su primer triunfo al mando de la UC este sábado 26 de agosto, cuando reciba en el Estadio Santa Laura a Ñublense, desde las 17:30 horas.