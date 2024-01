Jean Beausejour analizó la última polémica de Nico Castillo, quien por estos días ultima detalles para ser presentado como refuerzo de Universidad Católica. Pero antes del Año Nuevo, el atacante surgido en las inferiores de los Cruzados tuvo que cumplir con un trámite pendiente

Ofrecer disculpas públicas por esa discusión fuerte que tuvo con el DT del básquetbol de Universidad de Chile, Isaac Arévalo. Aquel incidente ocurrió el 8 de diciembre en las dependencias de San Carlos de Apoquindo. Recién el 31 de ese mismo mes llegó el arrepentimiento cibernético del renquino.

“Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido: respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”, describió Castillo en la historia que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Todo eso fue debatido por el panel de Los Tenores de ADN este martes 2 de enero. Y Beausejour tomó la palabra. “Conozco al Nico. Fui compañero de él en la selección. Es raro: tengo una imagen totalmente distinta a la que él ha manifestado públicamente en ocasiones. No tiene relación con el muchacho que yo conocí”, aseguró el icónico lateral izquierdo bicampeón de América con la Roja.

“Es tranquilo, más bien reservado, de pocas palabras. Siempre sumó para el grupo desde toda óptica. En definitiva un buen muchacho. Me cuesta poner en la balanza estos dos Nicolás Castillo”, fueron las dudas que planteó el Bose en torno a este tema.

Beausejour y las disculpas del Nico Castillo: “Deja el espacio para que lo desmientan”

Jean Beausejour no se quedó sólo con esas palabras en la radio ADN. “Al que no se le haya salido la cadena que tire la primera piedra, pero en esta pasada perdió una oportunidad única de enterrar este episodio. En el primer párrafo ya da pie a que la contraparte lo pueda desmentir”, apuntó el Bose.

“Dice que se sintió provocado. Deja ese espacio para rebatirlo cuando a lo mejor todos entendíamos que ofrecer disculpas a secas, sin matices, se solucionaba el tema. Y no estaríamos cuestionando las disculpas, estaríamos alabando al Nico, que ojalá se reinserte y vuelva a ser jugador profesional”, añadió Beausejour.

Por cierto que hubo más palabras. “Si uno lo mira desde todo el tiempo que ha estado alejado, tiende a decir que está complicado. Pero en el fútbol hay cada cosa, uno ha visto cada resurgimiento que siempre le voy a dar espacio a ese amor propio del futbolista. Al ánimo de revancha. He visto casos casi imposibles. Y ojalá que Nico sea uno de ellos”, sentenció Beausejour.

¿Cuándo fue el último partido de Nicolás Castillo?

El último partido que jugó Nicolás Castillo fue el 15 de enero de 2022. Aquel día, el chileno fue titular en el Necaxa, que cayó goleado por 4-0 ante el Monterrey. En el descanso, el Nico fue reemplazado por Maxi Salas, quien acaba de dejar Palestino para transformarse en refuerzo de Racing Club.

