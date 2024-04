Agustín Farías fue uno de los refuerzos que Nicolás Núñez para la UC modelo 2024. En una entrevista con El Mercurio, el destituido director técnico de los Cruzados manifestó que el excapitán de Palestino fue uno de los nombres que sugirió. También el del argentino Lucas Menossi.

Pero en el caso de Alfred Canales, Núñez afirmó que fue un fichaje emanado desde la directiva de Universidad Católica. Pues bien, el experimentado centrocampista enfrentó a los medios de comunicación este martes 2 de abril. Y en la última pregunta, fue citada dicha declaración.

Lo hizo el periodista de TNT Sports Jorge Cubillos, habitual reportero del devenir de la Franja. Pero Farías se desentendió de cualquier palabra dicha por Núñez. “Con todo respeto, la verdad no leí la entrevista. No sé qué dijo. No estoy enterado. Ustedes dicen que me nombró. No sé en qué contexto lo dijo”, manifestó el exvolante del APOEL Nicosia de Chipre. No hubo espacio para una contrapregunta y se dio por terminada la rueda de prensa.

Algunos minutos antes, el “14” de la Católica había graficado algunas diferencias que percibió desde que el brasileño Tiago Nunes tomó el mando del plantel. “El mensaje del técnico fue claro: acá nadie tiene el puesto asegurado. Da para que quien no viene jugando se muestre y los entrenamientos día a día sean exigentes”, afirmó Farías.

Agustín Farías se desmarca de Núñez y… ¿desliza una crítica a sus entrenamientos en la UC?

Las palabras de Agustín Farías de refilón le pegan a Nico Núñez y el trabajo que llevó a cabo en la UC. Sobre todo porque, según sus palabras, no eran prácticas que se replicaran durante los partidos. “Creo que está bueno de esta manera. Ojalá que lo podamos mantener de acá hasta que termine la temporada”, fue el deseo del mediocampista de 36 años.

“Es lo más parecido al partido. Si todos los días se entrena con esta intensidad, seguramente el sábado o el día del partido podremos repetir lo mismo. Siempre que llega un nuevo entrenador todos se quieren mostrar y los entrenamientos son con más intensidad“, agregó Agustín Farías, sin aludir directamente al técnico que fue cesado de su cargo tras una clara derrota frente a Coquimbo Unido por la Copa Sudamericana.

Esta semana será fundamental para el futuro más inmediato de los Cruzados. Recibirán a Cobresal en el estadio Santa Laura. “Tenemos que mejorar e ir en búsqueda de lo que llevó a Católica a ser campeón cuatro años consecutivos. Esa es la base”, fue el deseo de Farías.

“Ojalá podamos llegar a esa identidad y ganar un partido para que el nivel de cada uno pueda subir”, añadió el exjugador de Nueva Chicago que arribó al fútbol chileno de la mano de Pablo Guede. “La parte mental es importante. A veces ganas sin jugar tan bien, pero el equipo está en esa sintonía. Hoy nos cuesta ganar un partido. La parte mental es fundamental para saber que hay 90 minutos para hacer lo que trabajamos en la semana”, sentenció el Agu.

