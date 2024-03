Nicolás Núñez puso fin al silencio que marcó su salida de Universidad Católica. El técnico que fue despedido luego de la eliminación de la Copa Sudamericana ahora conversó con El Mercurio e hizo una importante acusación: que Cruzados jamás le transparentó que no tenía presupuesto para armar el plantel que quería.

“Llegamos a mitad de temporada a un equipo que, según ellos mismos, estuvo mal conformado. No jugamos en nuestro estadio, no es excusa, pero está arriba de la mesa. Vinimos en un momento difícil a bajar el caos con alguien de casa. Había ilusión en este año. Me dijeron: ‘Vayamos con todo'”, contó.

“Imagino que en las ganas fueron ‘con todo’, pero hubo algo importantísimo y que nunca supe: que el presupuesto era limitado. Me dijeron que el estadio no sería impedimento para buscar refuerzos y después lo terminó siendo. Fue un hecho. Ese ‘con todo’ fue ‘no será con diez, vamos con cinco'”, reveló.

“No hay posibilidad de pedir aumento de presupuesto. El escenario fue distinto”, acusó. Luego, habló de los cuatro jugadores que quería para la UC en este temporada y que no pudieron llegar. Dos de ellos no arribaron a San Carlos por temas de presupuesto. Otro no llegó por culpa del cupo de extranjero.

“Planteamos los requerimientos a (Tati) Buljubasich y estuvo de acuerdo con los nombres. Surgieron cuatro fundamentales: Jonathan Gómez, que no llegó por dinero; Bruno Zuculini; César Pérez, que tampoco llegó por dinero; y Miguel Torrén, que no pudo ser por un tema de cupo”, contó.

Por eso, disparó contra el gerente deportivo. “Tati fue tetracampeón, tiene una espalda importante, y si no había dinero, digámoslo y ponemos el foco en el estadio. Pero esconder y tener todo en silencio no es bueno, solo para aparecer diciendo que no funcionó el técnico”, cerró.

