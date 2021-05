Valber Huerta da la cara en medio del duro presente de la UC: "Tenemos que ser valientes y atrevidos para revertir esta situación"

Universidad Católica ha perdido tres partidos al hilo entre Copa Libertadores y Torneo Nacional, y aunque aquello representa apenas una mini racha negativa, al ser el vigente tricampeón del fútbol chileno muchos ya hablan de una crisis en la escuadra comandada por Gustavo Poyet.

La UC arrancó el año con grandes objetivos, como conseguir un inéditro tetracampeonato y al mismo tiempo mejorar la imagen dejada en el certamen continental, y aunque se han encontrado con varios baches en el camino, en la precordillera no dramatizan y confían en salir adelante en medio del amargo presente.

En la previa del duelo entre la Católica y Nacional por la tercera jornada de la Libertadores, Valber Huerta conversó con los medios, mostrándose calmado y con fe en que los arduos trabajos del plantel y el cuerpo técnico pronto darán frutos:

"Entendemos que lo más importante es estar todos unidos. Es fundamental creer en nuestras capacidades. La única forma es demostrarlo en la cancha mañana, saliendo con la confianza plena de eejar atrás lo amargos que han sido los últimos partidos", comentó.

"Tenemos que ser valientes y atrevidos para revertir esta situación", agregó el jugador cruzado.

Además, Huerta explicó que "hemos analizado mucho nuestro juego, entendiendo todo lo que tenemos que mejorar. Tenemos un margen grande para mejorar en todos los aspectos del juego. Si todos estamos mentalizados llegaremos a nuestro mejor nivel y conseguiremos el triunfo que tanto queremos".

Pese a mostrarse positivo, el defensor de la franja no negó que el hecho de no poder hacer pretemporada junto al cuerpo técnico de Gus Poyet les pudo haber pasado la cuenta, sin embargo, no lo usó como justificación.

La UC de Poyet perdió sus dos primeros duelos de Libertadores.

"Está claro que fue un comienzo (de temporada) atípico, pero no es excusa. Somos autocríticos con lo que realizamos y estamos trabajando individual y grupalmente para revertir la situación", cerró.

Por lo pronto, este miércoles a las 22:00 horas Universidad Católica tendrá una nueva chance de enmedar el rumbo copero, cuando reciba a Nacional de Montevideo en San Carlos de Apoquindo.

Fox invita a entrar a su sitio y agendar todos los eventos de su parrilla (Champions, Copa Libertadores, WWE, UFC, F1, etc) en tu calendario personal, para así no programar reuniones ni nada del trabajo en esos horarios, y ganar premios y un contacto con un ídolo de cada categoría.