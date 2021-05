Universidad Católica vs Nacional: Horario, cómo, cuándo y dónde ver en vivo la 5° fecha de la Copa Libertadores por Fox Sports

Semana de Copa Libertadores. Este martes continuará la disputa de la fase de grupos del torneo continental de la CONMEBOL, en esta oportunidad serán los duelos correspondiente a la 5° fecha, donde uno de los partidos más destacados de la jornada, es el duelo que animará la UC frente a Nacional de Uruguay en el estadio Gran Parque Central.

Partidazo que enfrenta a los precordilleranos frente al cuadro que tiene peor presente en el grupo F del torneo continental, a pesar de ello, Nacional es un rival de temer y siempre puede sorprender, además de ganar los albos podrían meterse de lleno en la pelea por avanzar de ronda.

En el primer duelo jugado en San Carlos de Apoquindo, la Universidad Católica logró quedarse con los tres puntos tras derrotar al bolso por un marcador de 3-1. Sumando aquella vez, sus primeras unidades en el torneo sudamericano.

No obstante, el cuadro uruguayo no para de sufrir y recientemente se conoció que dos jugadores del plantel no podrán estar presente en el enfrentamiento ante el tricampeón chileno. Esto debido a que Guillermo Centurión y Thiago Vecino dieron positivo de covid-19, y si bien se encuentran asintomáticos, son bajas confirmadas para este crucial duelo ante los cruzados.

Día y hora: ¿Cuándo juegan la Universidad Católica vs Nacional por Copa Libertadores?

Universidad Católica vs Nacional juegan este martes 18 de mayo a las 18:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad Católica vs Nacional?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a la Universidad Católica vs Nacional?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR, además de Zapping.