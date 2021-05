U Católica vs Cobresal | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a la UC por el Campeonato Nacional

Universidad Católica vive una semana alegre luego de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores, y podrá este domingo celebrarlo de alguna forma cuando enfrente por la novena jornada del Campeonato Nacional a Cobresal en San Carlos de Apoquindo.

Los cruzados vencieron entre semana a Atlético Nacional a pesar de algunas bajas y lograron quedar entre los 16 mejores de la Libertadores. Ahora el elenco de Gustavo Poyet deberá olvidarse un poco del terreno internacional y enfocarse en el futbol chileno, donde en una pareja liga antes de este partido se posicionan octavos con 12 unidades, aunque a una victoria de meterse en los primeros lugares.

Los mineros por su parte son novenos con solo un punto menos que la UC, por lo que es un partido directo para comenzar a meterse en los puestos de avanzada previo al receso por Eliminatorias y Copa América.

En su último partido, los dirigidos por Gustavo Huerta vencieron por 2-0 a Deportes La Serena, y anteriormente habían empatado con Audax Italiano.

Si bien aún no son los partidos de Chile, Martín Lasarte entrena a los seleccionados y los nominados de la UC no podrán estar en este partido. Clemente Montes y Juan Leiva no jugarán este encuentro, mientras que se sigue esperando la recuperación de José Pedro Fuenzalida.

Día y hora: ¿cuándo juega Universidad Católca vs Cobresal por el Campeonato Nacional?

Universidad Católica vs Cobresal será este domingo 30 de mayo a las 19:00 horas.

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Universidad Católica vs Cobresal?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2. Revisa la señal según tu cableoperador:

Online: ¿dónde ver el partido EN VIVO y por STREAMING?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales puedes hacerlo en Zapping y Estadio TNT Sports.