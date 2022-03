En Universidad Católica no la pasan nada de bien en el inicio del Campeonato Nacional 2022, ya que después de ganar sus tres primeras fechas las cuatro siguientes han sido duras derrotas que empiezan a preocupar a los hinchas, pero en la precordillera confían en dar vuelta el panorama.

Así lo reconoció al menos el zaguero central Nehuén Paz, quien recientemente asistió a conferencia de prensa y fue consultado por el clásico universitario que se jugará en la octava fecha, donde les toca recibir a Universidad de Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo, y fue claro.

El defensor trasandino de 28 años con dilatada trayectoria en clubes de Argentina, Italia y Turquía reconoció que están conscientes de las cosas que no están saliendo de buena manera y que deben mejorar, y confesó también que para ellos “estos son los partidos más lindos para jugar, que te dan un envión anímico importante".

Por eso, el ex jugador del Crotone de la Serie A italiana destaca que "entonces que mejor que tener este partido por delante en este mal momento que estamos pasando, en casa y con nuestra gente para poder volver a ganar y ser el equipo que éramos".

Eso sí, el partido se jugará recién el 3 de abril después de que la selección chilena termine su participación en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, algo que Paz ve como una ventaja.

"Es bueno tener más tiempo para trabajar, enfocarnos en el partido que se viene, mejorar las cosas que venimos haciendo mal y que la U de Chile sea el próximo rival para mí y para todos es una gran motivación y un lindo partido para poder salir adelante”.

Inmediatamente después de eso, el formado en All Boys comentó que “arrancamos hoy la semana de trabajo sabiendo que hay un montón de cosas por corregir y que hay un montón de cosas que no vienen saliendo bien, y la única manera para revertir esta mala racha de los últimos cuatro partidos es acá en el día a día, trabajar y no hay mucho más".

Para cerrar, Paz reveló que las intenciones en el equipo de Cristian Paulucci están puestas en "trabajar para volver a ser el equipo que éramos antes y salir de esta racha negativa, y qué mejor que con un partido así, con un clásico tan importante como tenemos la próxima fecha”.

Así, la octava fecha del Campeonato Nacional 2022, que se jugará después de los partidos de Chile ante Brasil y Uruguay, está programada para el 3 de abril y el plato fuerte será el duelo donde Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile para vivir un nuevo clásico universitario.