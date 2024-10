Nehuén Paz tuvo un paso muy olvidable y poco fructífero por el fútbol chileno, pero el último fin de semana celebró un gol polémico ante Boca Juniors. El espigado defensor central firmó un contrato de cuatro temporadas en uno de los clubes más grandes.

Pero el zurdo zaguero con suerte pudo sumar algunos minutos en Universidad Católica, donde pasó sin pena ni gloria a pesar de haber llegado desde el Crotone de Italia. Fue a comienzos de la temporada 2022 para reemplazar a otro defensor de perfil izquierdo: Valber Huerta, quien recién el año siguiente volverá a jugar en la Franja.

Con el paso del tiempo, el fútbol le ofreció revanchas a Paz. Hoy en día, el marcador central que pasó por el Bologna de Italia es una de las piezas indiscutidas de Tigre. Un rol muy diferente al que experimentó en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Nehuén Paz en acción por la UC. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En los 28′, Nehuén Paz abrió la cuenta en el 3-0 del Matador de Victoria ante el cuadro Xeneize en el debut de Fernando Gago como DT. Una jugada que muchos protestaron por una mano de Ramón Cachila Arias, un zaguero que fue clave par salvar del descenso directo a Universidad de Chile.

Nehuén Paz y Ramón Cachila Arias. (Foto: Tigre).

“Viéndolo así puede ser que es mano. Siempre pienso lo mejor de los árbitros. Si en esa se equivocó o alguna polémica muy chiquita, ya está”, se defendió Paz, quien disputó apenas 13 partidos con la camiseta de la Católica. Y tuvo un préstamo a Estudiantes de La Plata durante esa estadía.

Nehuén Paz dejó atrás su paso por el fútbol chileno, donde estuvo lejos de mostrar sus mejores cualidades y se enfoca en celebrar la victoria de Tigre sobre Boca Juniors. Para colmo, el cuadro dirigido por Sebastián Domínguez pudo dejar imbatida la valla custodiada por Felipe Zenobio.

“Priorizo siempre el arco en cero, me gusta más que hacer goles. Hace tanto que no hacía goles, creo que el último lo hice en Turquía en 2020. Hacer un golcito de vez en cuando también hace bien”, expuso Paz, quien también tuvo pasos por Newell’s Old Boys y el Kayserispor.

Así festejó Nehuén Paz el gol ante Boca Juniors. (Foto: Tigre).

Por cierto, como el partido dejó un marcador para celebrar, le contó a ESPN Fútbol 1 que habría festejo. “Un fernecito para terminar la noche con la familia, un par de amigos. Y después a descansar”, cerró Paz, quien fue defensa goleador ante los Xeneizes, que no tuvieron a Gary Medel.