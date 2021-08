U Católica categórica tras reconocer contactos con Gary Medel: “Su intención es seguir en Europa, pero acá no habrá trabas”

Universidad Católica marcha en el tercer lugar del Campeonato Nacional a tres puntos del líder pero, pese a ello, su técnico, Gustavo Poyet, es fuertemente cuestionado por la mayoría de sus hinchas. De paso, el DT de la Franja declaró que “algunos jugadores están entendiendo su idea” y que va a necesitar “tomar decisiones dolorosas”, en clara alusión a salidas y refuerzos para la segunda rueda.

Y uno de los nombres que salta de inmediato es el de Gary Medel, con quien el presidente de Cruzados, Juan Tagle, reconoció que conversa siempre pero que, por ahora, el Pitbull apuntaría a mantenerse en Europa pese a que en Bologna le buscan salida.

“Ahora, con Gary (Medel) siempre hay conversación. Yo me he contactado con él y su representante, y la intención que tiene es de seguir en Europa, pero él sabe que si quiere venir no habrá ninguna traba de nuestra parte”, comentó el mandamás del tricampeón chileno en una actividad de oficialización de convenio deportivo con la Ilustre Municipalidad de Recoleta.

Asimismo, y para cerrar, Tagle sentenció sobre el pedido de Poyet que “hay una posibilidad de tener refuerzos, pero no está definido. Hay conversaciones, estamos contentos con el plantel que tenemos y el cuerpo técnico así lo entiende. Si existe una posibilidad de alguien que venga a pelear el puesto y esté dentro de nuestro alcance, lo analizaremos”.

Gary Medel viendo a la UC antes de la Copa América de Brasil. ¿Volverá? | Foto: Agencia Uno

Gary Medel está “en venta” desde Bologna, donde le buscan una salida. Y en Sudamérica, además de Universidad Católica, ya es sabido que Boca Juniors lo contactó en su momento. ¿Pegará la vuelta el Pitbull o le quedan cartuchos por quemar en Europa?