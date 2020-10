Sol de América llega con todo para enfrentar a Universidad Católica: bate a Libertad y es puntero

Sol de América será el próximo rival de Universidad Católica en su ingreso a la Copa Sudamericana y el equipo paraguayo avisa con buenos resultados en su liga local que viene en buen momento: batió por 0-2 a Libertad a domicilio y se puso a la cabeza del Clausura de su país.

El rival no era menor. El Gumarelo perdió por Copa Libertadores en la semana pero accedió de igual manera a octavos definal. No obstante, se encontró con un duro escollo al que no pudo batir tras hacer un mejor primer tiempo, donde incluso le anularon un gol a Óscar Tacuara Cardozo por offside.

En el complemento, Gustavo Morínigo, DT de Libertad, puso a Sebastián Ferreira para acompañar a Tacuara pero se vieron sorprendidos cuando a los 55’, Martín Silva dio rebote en un tiro libre y Jacson Pita no lo perdonó.

De ahí en más, se desdibujó Libertad y Sol de América no perdonó. Richard Franco puso la lápida a los 73’ y un nuevo triunfo para el Danzarín.

Sol de América llegó a seis puntos en dos partidos y es puntero del Clausura en Paraguay. En el encuentro pasado había vencido a Guaraní por 1-0 y aún no sufre goles en contra, por lo que llega con la moral a tope a chocar con la UC.

Así marcha la Primera División de Paraguay en su Torneo de Clausura con dos fechas jugadas:

POS EQUIPO PJ PTS 1 SOL DE AMÉRICA SOL DE AMÉRICA 2 6 2 12 DE OCTUBRE 12 OCTUBRE 2 6 3 SPORTIVO SAN LORENZO SAN LORENZO 2 4 4 CERRO PORTEÑO CERRO PORTEÑO 1 3 5 LIBERTAD LIBERTAD 2 3 6 SPORTIVO LUQUEÑO LUQUEÑO 2 3 7 GUAIREÑA GUAIREÑA 2 3 8 NACIONAL NACIONAL 2 2 9 OLIMPIA OLIMPIA 2 1 10 CLUB GUARANÍ GUARANÍ 1 0 11 GENERAL DÍAZ GENERAL DÍAZ 2 0 12 RIVER PLATE RIVER PLATE 2 0

El partido entre Universidad Católica y Sol de América por una nueva fase de la Copa Sudamericana será el jueves 29 de octubre a las 19:15 horas en Paraguay. La vuelta, en tanto, será el jueves 5 de noviembre a las 21:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo.