Diego Buonanotte da cátedra de cómo anteponer al equipo a lo personal: “Siempre puse a la UC por delante”

Diego Buonanotte llegó a Universidad Católica a mediados de 2016 y, rápidamente, se transformó en una pieza clave del equipo de Mario Salas que conseguiría el primer bicampeonato en la historia de los Cruzados, iniciando una gran época para la historia del cuadro de San Carlos de Apoquindo.

A punta de goles y de asistencias, que bien aprovechó Nicolás Castillo, el Enano se hizo un espacio en el corazón de toda la gente que sigue a la Franja, pero con la llegada de Gustavo Quinteros comenzó a perder protagonismo y lo mismo se mantuvo con Ariel Holan.

A tanto llegó su papel ahora de reparto que no pocas veces no fue considerado pese a las bajas. También no fue citado en algunos compromisos e ingresaba para “hacer tiempo” en los descuentos.

Pero nunca usó las redes sociales para quejarse ni tampoco hizo ruido por los medios, pese a su estatus en la UC y a su cartel de ex River Plate con paso por Europa, incluido España.

Por lo mismo, los Cruzados celebran aún más su “renacer”: le tocó entrar ante Sol de América por la Copa Sudamericana y fue vital para la remontada del equipo de Ariel Holan. Y ahora que fue titular ante Palestino, fue la figura de la cancha.

“Contento porque ganamos, porque seguimos arriba y esa es la idea. Después todos los premios bienvenidos sean, pero lo importante es el equipo, ganar y todo lo que siempre decimos, pero que es real”, comentó el Enano a CDF.

Asimismo, manifestó que “uno tiene que estar preparado. Todo este tiempo que me tocó estar afuera, no ingresar, es parte de este trabajo, de este deporte. Siempre puse por delante la institución y es real, apoyé a mis compañeros y me entrené para cuando me tocara. A veces toca, sale un gol como el otro día que ayuda a la confianza y ahora que me toca del arranque trato de aprovechar”.

Finalmente, dijo de la partida de Pinares que “César era súper importante, todos conocemos lo que es como jugador. En el esquema del técnico era súper clave. Son decisiones tanto de él como del club y uno se debe adaptar, tenemos un equipo para suplantarlo. Le deseamos lo mejor y que haga lo que hizo en Católica en Gremio”.