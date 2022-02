Universidad Católica presentó en sociedad este lunes a dos refuerzos, porque pasaron con la camiseta cruzada el volante ofensivo argentino Yamil Asad y el lateral izquierdo Cristián Cuevas.

El ex jugador de Huachipato fue resistido por los fanáticos de la Franja tras confirmarse su arribo a San Carlos de Apoquindo, situación que analizó en su presentación.

"Me mantengo la margen, no soy de leer las redes sociales ni esas cosas. Siento que necesito demostrar en cancha lo que puedo hacer, si se me va a criticar que sea por mi rendimiento futbolístico, esperemos que sea un año bueno para mí y que puedo ser un aporte para el equipo", dijo el zurdo.

Acerca de su pelea por el puesto con Alfonso Parot también tuvo palabras: "Yo y el Poncho somos jugadores bastante diferentes, yo vengo a aportar, va a ser una pelea bastante sana, siento que nos va a ayudar a los dos para sacar lo máximo de cada uno y después será decisión del profe de quien juegue".

Luego, el jugador que tuvo un breve paso por Universidad de Chile explicó lo que lo motivó para aceptar la propuesta de la UC.

"Lo que me motivó para llegar a Católica es que viene haciendo las cosas bien en los últimos cuatro años, es un club bastante llamativo, ordenado, así que motivado por eso y contento que se hayan fijado en mí", expresó.

"De mi parte van a ver a un jugador muy comprometido con el club, con el equipo, dejando todo y aportando lo que más se pueda", analizó.